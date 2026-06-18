Ψυχρολουσία: Αντί για βαρέα.. «εθελοντική» δουλειά μέχρι τα 70 – Αγανακτισμένοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

«Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ τον άκουγαν και δεν είπαν. Κουβέντα!».

Ψυχρολουσία περίμενε τους νοσηλευτές που διεκδικούν την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Αντί για δικαίωση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τους παρουσίασε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ανακοινώνοντας νομοθετική ρύθμιση για «εθελοντική» εργασία μέχρι τα 70.

Η εξαγγελία έγινε κατά τη διάρκεια μιας ολιγόλεπτης συνάντησης με εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ και πρωτοβάθμιων σωματείων, οι οποίοι αντιδρούν έντονα στον αποκλεισμό τους από το καθεστώς των ΒΑΕ.

Σε ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι Εργαζομένων σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο Δημήτρης Βρύσαλης και Δημήτρης Φλυτζανής, αναφέρουν:

«Συμβολικό» το νομοσχέδιο για τα ΒΑΕ, ετοιμάζουν δουλειά έως τα 70

«Στην -τρίτη κατά σειρά- κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για την ένταξη στα ΒΑΕ, μετά τον εμπαιγμό τους και το πήγαινε – έλα μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Εργασίας εκπρόσωποι των σωματείων και της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ συναντήθηκαν με τον υπουργό Εμπορίου της Υγείας, Α.Γεωργιάδη.

O εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Συσπείρωσηςεξέθεσε τα αιτήματα των εργαζομένων, δηλαδή να ενταχθεί το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες στα ΒΑΕ, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας και να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη.

Η κυνική απάντηση του υπουργού ήταν ότι θα νομοθετήσει την «εθελοντική» παραμονή στη δουλειά των νοσηλευτών μέχρι τα 70 έτη!

Η υποκρισία δηλαδή σε όλο της το μεγαλείο! Από τη μία ο Α. Γεωργιάδης καυχιέται για τη δήθεν «καλύτερη κυβέρνηση που ικανοποίησε ένα αίτημα 25 χρόνων» αναγνωρίζοντας έστω στα λόγια ότι οι νοσηλευτές δικαιούνται να ενταχθούν στα ΒΑΕ (αναγνωρίζοντας δηλαδή επιβαρυντικές συνθήκες για την υγεία και την ασφάλεια στον συγκεκριμένο κλάδο) και από την άλλη αυτοί ακριβώς οι εργαζόμενοι θέλει να δουλεύουν μέχρι τα 70.

Ο υπουργός Υγείας ομολόγησε ότι το νομοσχέδιο «είναι συμβολικό»! Παραδέχτηκε πως είναι σε γνώση της κυβέρνησης ότι οι περισσότεροι νοσηλευτές δε θα κάνουν χρήση των ΒΑΕ. Με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, άλλωστε, οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, μετά από δεκάδες χρόνια εργασίας, θα κληθούν να εξαγοράσουν μόνοι τους ένσημα προηγούμενων ετών, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Όσο δε για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων, που η κυβέρνηση αρνείται να εντάξει στα ΒΑΕ, παρά το ότι ακόμα και το γνωστό πόρισμα Μπεχράκη, το οποίο εκδόθηκε το 2020, εισηγείται την ένταξη τους, ο υπουργός Υγείας παρέπεμψε την ένταξη τους «στις καλένδες»…

Η κυβέρνηση λοιπόν όχι απλά δεν έχει στόχο να προστατέψει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα νοσοκομεία, μειώνοντας τα όρια συνταξιοδότησης, αλλά σκοπεύει να τους καταδικάσει σε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, αφού οι συντάξιμες αποδοχές δεν είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο δρόμος έχει ανοίξει ήδη από τα περιβόητα προγράμματα της ΔΥΠΑ, με βάση τα οποία προσλαμβάνονται σαν τραυματιοφορείς στα δημόσια νοσοκομεία εργαζόμενοι έως και 72 ετών!

Είναι άλλωστε ενιαία η πολιτική όλων των ως τώρα κυβερνήσεων, ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλαν η καθεμία το λιθαράκι της στο ξεχείλωμα των ορίων συνταξιοδότησης.

Καταγγέλλουμε την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, που ήταν παρόντες στη συνάντηση και στη δήλωση του υπουργού για εργασία των νοσηλευτών μέχρι τα 70, δεν είπαν κουβέντα!

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ «κατάπιε τη γλώσσα του» και μέχρι σήμερα δεν έχει βγάλει ούτε καν μία ανακοίνωση.»

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ