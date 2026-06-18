ΕΛΛΑΔΑΑΘΗΝΑ

Η Μίνα Καραμήτρου στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη στο OPEN – «Σώθηκε από θαύμα» ανέφεραν συνάδελφοί της

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στιγμές πανικού στο OPEN μετά την έκρηξη, με την Μίνα Καραμήτρου να μεταφέρεται με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Η Μίνα Καραμήτρου μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, μετά από έκρηξη σε προαύλιο χώρο του OPEN. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε χτυπήσει στο χέρι και στο ένα πόδι, ενώ έφερε εκδορές σχεδόν σε όλο της το σώμα. Ο Νίκος Στραβελάκης ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής που παρουσιάζουν στο OPEN, η Μίνα Καραμήτρου και ο Νίκος Στραβελάκης. Ενώ οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε περιβάλλοντα χώρο του τηλεοπτικού σταθμού, εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού και έπιασε φωτιά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso, η Μίνα Καραμήτρου καθόταν λίγα μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης και να δεχθεί θραύσματα μετάλλων που την τραυμάτισαν. Οι συνάδελφοί της, μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την παρουσιάστρια στο νοσοκομείο Metropolitan.

Ο Νίκος Στραβελάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της και μάλιστα δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM, ενώ η Μίνα Καραμήτρου παρέμενε νοσηλευόμενη μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Οι διασώστες παρείχαν στη δημοσιογράφο τις πρώτες βοήθειες και έλεγξαν την κατάστασή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Μίνα Καραμήτρου είναι καλά στην υγεία της, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι ο φόβος και η αναστάτωση που προκλήθηκαν από τη στιγμή της έκρηξης.

«Η Μίνα σώθηκε από θαύμα, καθώς, αν βρισκόταν πιο κοντά στο συμβάν, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για εκείνη», δήλωσαν συνάδελφοί της στην εφημερίδα Espresso. Το πρωί της Πέμπτης (18-06- 2026) και κατά την ανάγνωση των εφημερίδων, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη έμειναν έκπληκτοι με το περιστατικό, διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο της Espresso με το σχετικό ρεπορτάζ.

«Τι έπαθε; Περαστικά, έλα ρε συ! Να προσέχουμε τα κλιματιστικά, μπορεί να υπερθερμανθούν. Εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές», είπε η Ανθή Βούλγαρη, ενώ τα περαστικά του στη Μίνα Καραμήτρου έστειλε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ψυχρολουσία: Αντί για βαρέα.. «εθελοντική» δουλειά μέχρι...

0
«Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ τον άκουγαν και δεν είπαν....

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές...

0
Όπως αναφέρεται στο δικαστικό βούλευμα, το ζευγάρι κατασκεύασε σπίτι...

Ψυχρολουσία: Αντί για βαρέα.. «εθελοντική» δουλειά μέχρι...

0
«Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ τον άκουγαν και δεν είπαν....

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές...

0
Όπως αναφέρεται στο δικαστικό βούλευμα, το ζευγάρι κατασκεύασε σπίτι...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ψυχρολουσία: Αντί για βαρέα.. «εθελοντική» δουλειά μέχρι τα 70 – Αγανακτισμένοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι κάτοικοι των νησιών του Ειρηνικού πιθανώς φέρουν το αρχαιότερο ανθρώπινο DNA στη Γη

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς επηρεάζει το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Ένα εντυπωσιακό γενετικό εύρημα...

Ψυχρολουσία: Αντί για βαρέα.. «εθελοντική» δουλειά μέχρι τα 70 – Αγανακτισμένοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

ΠΚ team ΠΚ team -
«Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ τον άκουγαν και δεν είπαν....

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες και ξέπλυμα χρήματος ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβύτερα

ΠΚ team ΠΚ team -
Όπως αναφέρεται στο δικαστικό βούλευμα, το ζευγάρι κατασκεύασε σπίτι...

Τραϊανός Δέλλας: Συγκινεί το πανελλήνιο η απόφαση που πήρε 23 μέρες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η συγκινητική απόφαση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή. Είκοσι τρεις ημέρες μετά...