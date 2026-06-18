Η Μίνα Καραμήτρου στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη στο OPEN – «Σώθηκε από θαύμα» ανέφεραν συνάδελφοί της

Στιγμές πανικού στο OPEN μετά την έκρηξη, με την Μίνα Καραμήτρου να μεταφέρεται με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Η Μίνα Καραμήτρου μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, μετά από έκρηξη σε προαύλιο χώρο του OPEN. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε χτυπήσει στο χέρι και στο ένα πόδι, ενώ έφερε εκδορές σχεδόν σε όλο της το σώμα. Ο Νίκος Στραβελάκης ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής που παρουσιάζουν στο OPEN, η Μίνα Καραμήτρου και ο Νίκος Στραβελάκης. Ενώ οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε περιβάλλοντα χώρο του τηλεοπτικού σταθμού, εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού και έπιασε φωτιά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso, η Μίνα Καραμήτρου καθόταν λίγα μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης και να δεχθεί θραύσματα μετάλλων που την τραυμάτισαν. Οι συνάδελφοί της, μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την παρουσιάστρια στο νοσοκομείο Metropolitan.

Ο Νίκος Στραβελάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της και μάλιστα δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM, ενώ η Μίνα Καραμήτρου παρέμενε νοσηλευόμενη μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Οι διασώστες παρείχαν στη δημοσιογράφο τις πρώτες βοήθειες και έλεγξαν την κατάστασή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Μίνα Καραμήτρου είναι καλά στην υγεία της, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι ο φόβος και η αναστάτωση που προκλήθηκαν από τη στιγμή της έκρηξης.

«Η Μίνα σώθηκε από θαύμα, καθώς, αν βρισκόταν πιο κοντά στο συμβάν, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για εκείνη», δήλωσαν συνάδελφοί της στην εφημερίδα Espresso. Το πρωί της Πέμπτης (18-06- 2026) και κατά την ανάγνωση των εφημερίδων, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη έμειναν έκπληκτοι με το περιστατικό, διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο της Espresso με το σχετικό ρεπορτάζ.

«Τι έπαθε; Περαστικά, έλα ρε συ! Να προσέχουμε τα κλιματιστικά, μπορεί να υπερθερμανθούν. Εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές», είπε η Ανθή Βούλγαρη, ενώ τα περαστικά του στη Μίνα Καραμήτρου έστειλε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ