Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες και ξέπλυμα χρήματος ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβύτερα

Όπως αναφέρεται στο δικαστικό βούλευμα, το ζευγάρι κατασκεύασε σπίτι με λεφτά της Κιβωτού, πλήρωνε υπάλληλο που συντηρούσε το σπίτι με λεφτά του Οργανισμού.

Ακόμα μια δίκη για βαριά κακουργήματα έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα ο πατέρας Αντώνιος. Ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος του Οργανισμού παραπέμφθηκαν σε δίκη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για τα οικονομικά της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης.

Το δικαστικό βούλευμα με το υπ’ αριθμόν 2293/2026 βούλευμά του παραπέμπει τον πρώην ισχυρό άνδρα της Κιβωτού του Κόσμου, Αντώνη Παπανικολάου, τη σύζυγό του και τον υπάλληλο, για τα κακουργήματα της απιστίας κατ’ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη, της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, της υπεξαίρεσης αντικειμένου που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Κατά το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο πατέρας Αντώνιος ήταν «ο ιθύνων νους» πίσω από τις πράξεις της πρεσβυτέρας, η οποία ήταν Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και νόμιμη εκπρόσωπος της «Κιβωτού».

Όπως αναφέρουν οι δικαστές, ο κατηγορούμενος πατέρας Αντώνιος «με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στη συγκατηγορούμενη σύζυγό του, να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν εν γνώσει τους βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού κατά παράβαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης».

Όπως αναφέρεται στο δικαστικό βούλευμα, το ζευγάρι κατασκεύασε σπίτι με λεφτά της Κιβωτού, πλήρωνε υπάλληλο που συντηρούσε το σπίτι με λεφτά του Οργανισμού, ενώ φέρεται να έδωσαν 200.000 ευρώ για άγνωστες υπηρεσίες στον συγκατηγορούμενό τους. Επίσης, οι δικαστές προσάπτουν στη Σταματία Γεωργαντή, ότι καταχράστηκε 100.000 ευρώ, προερχόμενες από δωρεές του κόσμου. Τέλος, άλλες 100.000 ευρώ από τα ταμεία της «Κιβωτου» φέρεται να δόθηκε από τον πατέρα Αντώνιο και τη γυναίκα του για την αγοραπωλησία άλλων ακινήτων.

«Εργασίες αποπεράτωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ιδίου με χρήματα του οργανισμού, πρόσληψη υπαλλήλου για τη συντήρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του πατέρα Αντώνιου ο μισθός του οποίου καταβαλλόταν από τους λογαριασμούς της Κιβωτού του Κόσμου και χρηματικες καταβολές στον συγκατηγορούμενό τους και υπάλληλο του οργανισμού από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ μολονότι ο τελευταίος δεν παρείχε αντίστοιχης αξίας υπηρεσίες, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ.

– Την ιδιοποίηση παρανόμως χρημάτων ύψους περίπου 100.000 ευρώ της Κιβωτού του Κόσμου που είχαν εμπιστευθεί στην Σταματία Γεωργαντή λόγω της ιδιότητάς της ως διαχειρίστριας ξένης περιουσίας. Τα χρήματα κατά το βούλευμα προέρχονταν από δωρεές χρηματικών ποσών από ιδιώτες και χρησιμοποιήθηκαν «για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους αλλά και των μελών της οικογένειάς τους προκειμένου να μην καταναλώσουν αλλά να αποταμιεύσουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αντίστοιχο ποσό από τα χρήματα που ο κατηγορούμενος πατέρας Αντώνιος λάμβανε από την εργασία του».

– Αντιστοίχως ποσό 100.000€ φέρεται να δαπανήθηκε στην αγοραπωλησία ακινήτων από τον κατηγορούμενο», όπως αναφέρεται σχετικά στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη.

«Έβγαλε από τη θυρίδα χρήματα και κοσμήματα»

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη δικαστική απόφαση για την κίνηση της πρεσβυτέρας, αμέσως μετά το σάλο των αποκαλύψεων για τον πατέρα Αντώνιο, να σηκώσει από τραπεζική θυρίδα που διατηρούσε η οικογένεια άγνωστο ποσό και κοσμήματα που ουδέποτε παρέδωσε στην επόμενη διοίκηση.

« Η κατηγορούμενη αφαίρεσε άγνωστο αριθμό μετρητών χρημάτων και τιμαλφών ιδιοκτησίας της Κιβωτού του Κόσμου τα οποία τοποθέτησε εντός της τσάντας της και εντός χάρτινης σακούλας καθ’ υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου», αναφέρεται για τη λεν πρεσβύτερα στο δικαστικό βούλευμα, όπως επίσης και για την ενέργειά της να μην παραδώσει περισσότερες από 300.000 ευρώ που ανήκαν στη ΜΚΟ, στην επόμενη προσωρινή διοίκηση.

Τα χρήματα αυτά «παρακρατήθηκαν παράνομα από την κατηγορουμένη», αναφέρουν δικαστές, «τα οποία και απέκρυψε εντός κρύπτης σε παρακείμενο διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο με την τότε κατοικία των 2 κατηγορουμένων, ήτοι σε χώρο που μόνο εκείνη γνώριζε και μόνο εκείνη είχε πρόσβαση».

Σε 225.000 ευρώ ανέρχεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αποδίδεται στους τρεις κατηγορούμενους, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη για ασέλγεια κατά ανηλίκων αγοριών

Εντωμεταξύ, σε εξέλιξη εδώ και καιρό είναι η εκδίκαση της υπόθεσης καταγγελιών δύο ανηλίκων αγοριών για ασέλγεια από τον πατέρα Αντώνιο, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, μετά από αίτημα των θυμάτων, για λόγους προστασίας της προσωπικότητάς τους.

Αναφορικά με την τρίτη έρευνα που διεξήχθη σε βάρος του ιδρυτή της «Κιβωτου» για τα καψόνια και τις τιμωρίες σε βάρος ανηλίκων φιλοξενούμενων σε δομές του Οργανισμού, ο πατέρας Αντώνιος τελεσίδικα καταδικάστηκε σε 9,5 έτη φυλάκιση, εξαγοράσιμα προς 10 ευρώ ημερησίως. Μαζί του κρίθηκαν ένοχοι ακόμη τέσσερις πρώην συνεργάτες του.

ΠΗΓΗ: http://newsit.gr