Τραϊανός Δέλλας: Συγκινεί το πανελλήνιο η απόφαση που πήρε 23 μέρες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Η συγκινητική απόφαση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Είκοσι τρεις ημέρες μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Τραϊανός Δέλλας συνεχίζει να βιώνει μια βαθιά προσωπική δοκιμασία, προσπαθώντας να διαχειριστεί το κενό που άφησε πίσω της η γυναίκα με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ η ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της και οι εικόνες από το τελευταίο αντίο είναι συγκινητικές.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα συζητούνται έντονα το τελευταίο διάστημα, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα συμβολική απόφαση, που συνδέεται άμεσα με τη μνήμη και την πίστη που χαρακτήριζαν το ζευγάρι.

Η απόφαση του Τραϊανού Δέλλα μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, ο Τραϊανός Δέλλας φέρεται να σχεδιάζει την ανέγερση ενός μικρού εκκλησιού στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής και τελευταίας κατοικίας της Γωγώς Μαστροκώστα. Η κίνηση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς θεωρείται από πολλούς ως ένας τρόπος να μείνει ζωντανή η μνήμη της μέσα από έναν χώρο προσευχής και περισυλλογής.

Το ζευγάρι ήταν γνωστό για τη βαθιά του πίστη, η οποία –όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον τους– αποτέλεσε στήριγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης μάχης με την ασθένεια της Γωγώς Μαστροκώστα. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της, επισκεπτόταν μοναστήρια, αναζητούσε πνευματική στήριξη και μετέφερε στη σύζυγό του ευλογημένα κομποσκοίνια και φυλαχτά.

Για πολλούς, η φημολογούμενη δημιουργία ενός εκκλησιού δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά ένα προσωπικό τάμα και έναν τρόπο έκφρασης ευγνωμοσύνης και αγάπης. Στο Ευηνοχώρι, όπου η Γωγώ Μαστροκώστα συνδέθηκε βαθιά με τον τόπο της, η μνήμη της παραμένει έντονη. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Τραϊανού Δέλλα έρχεται να δημιουργήσει έναν χώρο που θα κρατά ζωντανή την παρουσία της μέσα από τη σιωπή, την προσευχή και τη μνήμη.

ΠΗΓΗ:http://youweekly.gr