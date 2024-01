Ο Τσέφεριν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει τελικός Champions League στη Σαουδική Αραβία (pic)

Η Σαουδική Αραβία θέλει να μπει δυνατά στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, ωστόσο ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, διαβεβαίωσε ότι η χώρα της Αραβικής χερσονήσου δεν θα έχει καμία ανάμειξη με το Champions League.

Σε συνέντευξή του στην Daily Sabah, ο Τσέφεριν διαβεβαίωσε ότι επί προεδρίας του τελικός Champions League στη Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να γίνει, ενώ απορρίπτει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κάποιος σύλλογος από την Αραβική χερσόνησο.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Aleksander Čeferin has confirmed that no Champions League final will be played in Saudi Arabia during his time as UEFA president. ❌🇸🇦

(Source: Daily Sabah) pic.twitter.com/0utgJzdxiF

