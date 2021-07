«Όχι στη δικτατορία της υγείας», «Μακρόν παραιτήσου» – Διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία κατά του εμβολιασμού

«Ελευθερία», «Μακρόν δικτάτορα». Από τον βορρά ως στο νότο της χώρας, τα συνθήματα ήταν παρόμοια.

Στο Παρίσι, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία κατά των πρόσφατων υγειονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν, σε τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές συγκεντρώσεις.

#Paris says NON and unites en masse against forced vax passes! #manif17juillet #manif17juilletparis #passedelahonte #NonAuPasseDeLaHonte #Passanitaire #VaccinObligatoire pic.twitter.com/f3FSi3LPX7

