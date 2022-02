Οι Anonymous χάκαραν και διέρρευσαν αρχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

Η ομάδα χάκερ Anonymous ανακοίνωσε στο Twitter ότι παραβίασε τη βάση δεδομένων του ιστότοπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Στο ίδιο tweet, η ομάδα δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα των αναφερόμενων δεδομένων καθώς και έναν σύνδεσμο όπου οι χρήστες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.

You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV

— Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 25, 2022