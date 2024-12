Οι Ρώσοι δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο ανατινάζουν τον… νατοϊκό Άγιο Βασίλη

«Ωραία, δεν χρειαζόμαστε τίποτα ξένο στον ουρανό μας», ακούγεται να λέει ο ρώσος Άγιος Βασίλης μετά την «κατάρριψη του στόχου του».

Σε αυτό βλέπουμε τον Άγιο Βασίλη να πετά με το έλκυθρό του πάνω από τη Μόσχα. Στον σάκο του, μεταξύ άλλων, διακρίνονται πύραυλοι με το σήμα του ΝΑΤΟ.

Russians have released a propaganda video in which Russian air defense shoots down Santa Claus over Moscow.

You couldn’t have picked a worse time to release this video on purpose. pic.twitter.com/cPd7xZkWmt

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 27, 2024