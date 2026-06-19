ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ολοκληρώνεται η ανάπλαση τριάντα οικοδομικών τετραγώνων στο κέντρο των Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώνεται το μεγάλο έργο ανάπλασης τριάντα οικοδομικών τετραγώνων στο οικιστικό κέντρο των Χανίων. Με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης που ξεκινούν, μπαίνει η τελευταία φάση μιας συνολικής παρέμβασης, που αναβαθμίζει τον δημόσιο χώρο και το οδικό δίκτυο μιας ολόκληρης περιοχής της πόλης.

Η ολοκλήρωση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος διασφαλίζει την επίτευξη των οροσήμων και των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο.

Στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγική Ανάπλαση Οικιστικού Κέντρου Δήμου Χανίων», η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προχωρά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης στις παρακάτω οδούς:

• Σταυριανού Πολέντα, στο τμήμα από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Κωνσταντινουπόλεως
• Κωνσταντινουπόλεως, στο τμήμα από την οδό Στ. Πολέντα έως την οδό Μανουσογιαννάκηδων
• Γεωργίου Ξέπαπα, στο τμήμα από την οδό Λουτρoύ έως την οδό Μάρκου Μπότσαρη

• Λουτρού, στο τμήμα από την οδό Γ. Ξέπαπα έως την οδό Μάξ. Μαργουνίου
• Μάξιμου Μαργουνίου, στο τμήμα από την οδό Κυδωνίας έως την οδό Μ. Μπότσαρη
• Ιωνίας, στο τμήμα από την οδό Μάξ. Μαργουνίου έως την οδό Μανουσογιαννάκηδων

• Σμύρνης, στο τμήμα από την οδό Μάξ. Μαργουνίου έως την οδό Μανουσογιαννάκηδων

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 από την οδό Λουτρού και υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, ολοκληρώνοντας το σύνολο των παρεμβάσεων του έργου. Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί εκ των προτέρων τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζει το ταξίδι του...

0
Εκδηλώσεις το Σάββατο 20/6 και σε Άγιο Γιάννη Χωστό,...

Στην Μπολόνια η Περιφέρεια Κρήτης Παρέμβαση για...

0
Τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων...

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζει το ταξίδι του...

0
Εκδηλώσεις το Σάββατο 20/6 και σε Άγιο Γιάννη Χωστό,...

Στην Μπολόνια η Περιφέρεια Κρήτης Παρέμβαση για...

0
Τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στις 23 Ιουνίου ξεκινά το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Συνάντηση στο Ρέθυμνο των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «rEdESIGN» που υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πανελλαδικές 2026: Την Πέμπτη 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των...

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζει το ταξίδι του το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκδηλώσεις το Σάββατο 20/6 και σε Άγιο Γιάννη Χωστό,...

Στην Μπολόνια η Περιφέρεια Κρήτης Παρέμβαση για την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων...

Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι...