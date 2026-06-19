ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση στο Ρέθυμνο των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «rEdESIGN» που υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στις 16 και 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στην Π.Ε. Ρεθύμνης οι διακρατικές συναντήσεις (On-Site Visits) και η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου “rEdESIGN”, του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Ειδικότερα, στις 16 Ιουνίου, οι εταίροι του έργου πραγματοποίησαν προγραμματισμένες επισκέψεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στο Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση παρουσία του Δημάρχου κ. Γιάννη Ταταράκη, ο οποίος παρουσίασε το πλάνο στήριξης του Δήμου, για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με την ενεργό συμμετοχή του στην νεοιδρυθείσα ΚΟΙΝ.ΣΕΠ “Φιλάγριος”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, ο κ. Χαραλαμπάκης Ιωάννης-Νεκτάριος και ο κ. Μαυροτσουπάκης Μιχαήλ ο οποίος παρουσίασε το στόχο, το όραμα, τις δράσεις καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια νέα κοινωνική επιχείρηση. Τέλος επισκέφθηκαν τον προς ανακαίνιση υδρόμυλο στην τοποθεσία Κάτω Μυξόρουμα, ο οποίος αποτελεί σταθμό μιας ιδιαίτερης ομορφιάς φυσικής διαδρομής, η οποία συμπυκνώνει στοιχεία ιστορικά, πολιτιστικά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκπαιδευτικής αξιοποίησης.

Στη συνέχεια μετέβησαν στο χωριό Λαμπινή όπου συνομίλησαν με τον κ. Rafael για τις δράσεις που έχει αναπτύξει η κα Ηλιάνα Μαλίχιν, η οποία μέσα από την οργάνωση των παραγωγών, διέσωσε τις ντόπιες ποικιλίες αξιοποιώντας το δυναμικό 40 ντόπιων παραγωγών και πρόβαλε τις ντόπιες παραγωγές κρασιού στον παγκόσμιο χάρτη του κρασιού, αποτελώντας πρότυπο οικολογικής συνείδησης και ανθρώπινης δύναμης, ενώ διεκδικεί την προστασία τους από την UNESCO.

Τέλος επισκέφθηκαν το Maravel Garden όπου ο κ. Μαραβελάκης Στέφανος ξενάγησε τους εταίρους στο μοναδικό σε ομορφιά πάρκο, στο νερόμυλο και στο Μουσείο, επιδεικνύοντας και περιγράφοντας τα ευεργετικά στοιχεία των φυτών που φιλοξενούνται από όλο τον κόσμο.

Το Maravel Garden στο Σπήλι Ρεθύμνου ενισχύει την τοπική κοινωνία ως πρότυπο οικολογικό πάρκο, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζει την οικονομία της περιοχής μέσω του αγροτουρισμού και διασώζει την κρητική παράδοση των βοτάνων. Παράλληλα, εκπαιδεύει τους επισκέπτες στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στις 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ η τελική διακρατική συνάντηση του έργου rEdESIGN. Στο πλαίσιο της συνάντησης αναφέρθηκαν στην πορεία υλοποίησης του έργου, στις δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν, στα αποτελέσματα και κυρίως στον αντίκτυπο του έργου.

Επιπρόσθετα επισκέφθηκαν την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας και στο πρόγραμμα της οικοτεχνίας, που ξεκίνησε στην Κρήτη πριν από αρκετά χρονιά με σημαντικά αποτελέσματα, Τέλος επεσήμανε την ανάγκη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών έργων να παρουσιάζονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η τελική εκδήλωση του έργου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου στις 10:00, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «rEdESIGN» ενώ θα πραγματοποιηθούν δύο στρογγυλά τραπέζια.

Στο πρώτο εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα συζητήσουν το ρόλο και τη συμβολή της αυτοδιοίκησης στο χάραξη πολιτικής για την κοινωνική οικονομία. Ενώ στο δεύτερο εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων θα μεταφέρουν την εμπειρία τους από τα εργαστήρια μελέτης που συμμετείχαν στη Σεβίλλη και στη Σικελία, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προτάσεις πολιτικής.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο με τίτλο: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων» και με ακρωνύμιο «rEdESIGN» υλοποιείται από το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης,

ως επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο του προγράμματος Single Market Program (SMP) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και Εκτελεστική Επιτροπή Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA). Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2024 και είναι συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα σε περιοχές της Κρήτης (Ελλάδα),

της Σικελίας (Ιταλία) και της Ανδαλουσίας (Ισπανία), μέσω της οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού δικτύου περιφερειακών και τοπικών αρχών με συγκλίνουσες προτεραιότητες για την κοινωνική οικονομία και τη δημιουργία χώρου και ευκαιριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μάθηση και συνεργασία.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης στις διήμερες συναντήσεις συμμετείχαν ο υπεύθυνος του έργου, προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας και Απασχόλησης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης, κ Πίτερης Χαράλαμπος Νικόλαος, η κα Δήμητρα Τσεκούρα, οικονομική υπεύθυνη του έργου καθώς και η συνεργάτης του έργου rEdESIGN κα Καψή Ιωάννα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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