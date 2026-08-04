Αγωνία στο Ηράκλειο: 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο κεφάλι από πτώση δοκαριού σε κατασκήνωση

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε κατασκήνωση του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 9χρονο αγόρι.

Ένα δοκάρι φέρεται να αποκολλήθηκε και να έπεσε πάνω στο παιδί, τραυματίζοντάς το στο κεφάλι.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.