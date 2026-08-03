Financial Times: «Οι μεγάλες πυρκαγιές αποκαλύπτουν το κόστος του υπερτουρισμού στην Ελλάδα»

Το δημοσίευμα των Financial Times με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, τον υπερτουρισμό και τη δυσανάλογη ανάπτυξη των υποδομών.

Στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο, αλλά και τις μεγάλες πυρκαγιές που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας αναφέρονται σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στις αδυναμίες που έχουν δημιουργηθεί σε πολλά ελληνικά νησιά, όπου η τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων ετών προχώρησε ταχύτερα από την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών, καθώς σημειώνει ότι η φωτιά στον ΧΥΤΑ της Πάρου «ανέδειξε το περιβαλλοντικό κόστος του υπερτουρισμού στα ελληνικά νησιά».

«Η εξάπλωση των πυρκαγιών ανέδειξε τους κινδύνους που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού στα εκατοντάδες γραφικά ελληνικά νησιά, όπου οι υδάτινοι πόροι είναι περιορισμένοι και η διαχείριση των απορριμμάτων ανεπαρκής. (…) Οι πιέσεις από τον υπερτουρισμό και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα έντονες στην Πάρο. Το νησί έχει περίπου 15.000 μόνιμους κατοίκους, όμως υποδέχεται περίπου 1 εκατομμύριο αφίξεις επιβατών ετησίως μέσω του λιμανιού και του αεροδρομίου του. Το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο, που εκπονήθηκε το 2008, προέβλεπε ότι ο μέγιστος μόνιμος και εποχικός πληθυσμός θα έφτανε τις 73.000. Επίσημα έγγραφα της περιφερειακής αρχής διαχείρισης αποβλήτων αναφέρουν ότι ο ΧΥΤΑ έχει φτάσει στα όριά του ήδη από το 2022. Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Απρίλιο, όταν έκλεισε το ιδιωτικό κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων του νησιού. Ελλείψει νέου αναδόχου, τα ανακυκλώσιμα υλικά στοιβάζονταν δίπλα στο κύτταρο του ΧΥΤΑ, περιμένοντας να μεταφερθούν στην Αθήνα μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν η πυρκαγιά ξεκίνησε από αυτούς τους σωρούς».

Το δημοσίευμα φιλοξενεί δηλώσεις του Αρτέμιου Τριανταφύλλου, αντιδήμαρχου Αντιπάρου, ο οποίος σημειώνει ότι «η οικοδομική έκρηξη και η ραγδαία αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν οδηγήσει σε ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες μπάζων, παλιών ηλεκτρικών συσκευών και αποβλήτων από κήπους, μεγάλο μέρος των οποίων καταλήγει στα δημοτικά απορρίμματα. “Το μόνο που δεν θα βρεις στα σκουπίδια είναι ένα πτώμα”, σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ορισμένοι εργολάβοι αποφεύγουν να πληρώσουν για την ειδική διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων, πετώντας τα μπάζα στους κάδους ανακύκλωσης».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ