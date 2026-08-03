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Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης για πυρόπληκτους και τις οικογένειες των θυμάτων

Από: ΠΚ team

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Παράλληλα, όλες οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ ανακοινώνουν ότι για ιδιώτες και επιχειρήσεις, που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε ότι 4 τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ και συγκεκριμένα η Alpha bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναλαμβάνουν τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

Θα προβούν στην έναντι αυτών των 4 τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών, και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση του δημόσιου καθήκοντος τους στο Γύθειο στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα.

Θα καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των 5 θυμάτων από τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο, και το δυστύχημα στην Ψάθα. Για την υλοποίηση των δύο αυτών μέτρων οι παραπάνω τράπεζες ορίζουν ως εντολοδόχο τους την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, και συγκεκριμένα την acting Γενική Διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας Xapalagaki@hba.gr, hba@hba.gr, με την οποία καλούνται να επικοινωνήσουν οι οικογένειες των θυμάτων.

Περαιτέρω όλες οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ ανακοινώνουν ότι για ιδιώτες και επιχειρήσεις, που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων. Τα μέτρα αυτά στήριξης θα αφορούν δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περίμετρο πυρόπληκτων περιοχών, που θα ορίσει η Κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα συνεργασίας τους.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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