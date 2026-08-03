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Ο Ιούλιος «έψησε» την Ελλάδα – Ανάμεσα στους θερμότερους από το 2010

Από: ΠΚ team

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Ο Ιούλιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από ελαφρώς υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας, όπως προκύπτει από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Στην Κρήτη, ο Ιούλιος του 2026 κατατάσσεται ως ο έκτος θερμότερος Ιούλιος της περιόδου 2010-2026.

Στη βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κατατάσσεται ως ο έβδομος θερμότερος, ενώ στη δυτική Ελλάδα – Ιόνιο και στα νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα ως ο όγδοος θερμότερος.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,3 °C, με 16 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 16 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,2 °C από τα κανονικά επίπεδα.

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ΠΚ team
ΠΚ team
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