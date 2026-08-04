Νέα εποχή στα χειρουργεία του Βενιζελείου: Ενισχύεται με δύο υπερσύγχρονες χειρουργικές τράπεζες αξίας 225.000 ευρώ

Με δύο υπερσύγχρονες χειρουργικές τράπεζες τελευταίας τεχνολογίας ενισχύεται το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού και της βελτίωσης της ποιότητας και της ασφάλειας των χειρουργικών επεμβάσεων.

Την παραλαβή του νέου εξοπλισμού γνωστοποίησε με ανάρτησή της η αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου, Μαρίνα Καλογριδάκη.

Η συνολική αξία των δύο χειρουργικών τραπεζών ανέρχεται σε 225.000 ευρώ, ενώ η προμήθειά τους χρηματοδοτήθηκε μέσω επιχορήγησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Για ουρολογικές και γυναικολογικές επεμβάσεις

Η πρώτη χειρουργική τράπεζα προορίζεται για τη διενέργεια ουρολογικών και γυναικολογικών επεμβάσεων, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σύγχρονες δυνατότητες κατά τη διάρκεια των χειρουργικών πράξεων.

Η δεύτερη είναι ειδικά σχεδιασμένη για νευροχειρουργικές επεμβάσεις και διαθέτει ακτινοδιαπερατή επιφάνεια.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη χρήση σύγχρονων απεικονιστικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της επέμβασης, συμβάλλοντας στην ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια των χειρισμών και στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.

«Ουσιαστική επένδυση στην υγεία των πολιτών»

Όπως επισημαίνει η Μαρίνα Καλογριδάκη, η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη προμήθεια, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην υγεία των πολιτών και στην καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών επιτρέπει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής.

Ευχαριστίες προς την 7η ΥΠΕ και την Τεχνική Υπηρεσία

Η αναπληρώτρια διοικήτρια ευχαρίστησε τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση και τη διαρκή υποστήριξη προς το νοσοκομείο.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Βενιζελείου, καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της σημαντικής αυτής προμήθειας.

«Κάθε νέα αναβάθμιση είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα ισχυρότερο, σύγχρονο και ανθρώπινο δημόσιο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Καλογριδάκη.