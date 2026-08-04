Ρέθυμνο: Ελεύθερος υπό όρους και ο δεύτερος υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ για την καταστροφική φωτιά

Tι υποστήριξε, τι όροι του επιβλήθηκαν.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής το 52χρονο στέλεχος της ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλείψεως παρ΄υποχρεω για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ο 52χρονος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για συντήρηση του δικτύου στο Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους: της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μήνα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του κ. Γιάννη Παρασύρη, ο εντολέας του αρνήθηκε την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ήταν “απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ενώ προσκόμισε σωρεία αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει, όπως αναφέρεται, η επιμέλεια του ως υπεύθυνος επιθεώρησης και συντηρήσης δικτύου”.

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