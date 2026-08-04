ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Ελεύθερος υπό όρους και ο δεύτερος υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ για την καταστροφική φωτιά

Από: ΠΚ team

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Tι υποστήριξε, τι όροι του επιβλήθηκαν.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής το 52χρονο στέλεχος της ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλείψεως παρ΄υποχρεω για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ο 52χρονος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για συντήρηση του δικτύου στο Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους: της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μήνα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του κ. Γιάννη Παρασύρη, ο εντολέας του αρνήθηκε την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ήταν “απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ενώ προσκόμισε σωρεία αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει, όπως αναφέρεται, η επιμέλεια του ως υπεύθυνος επιθεώρησης και συντηρήσης δικτύου”.

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