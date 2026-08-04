Δήμος Μυλοποτάμου:Προβληματισμοί και διάλογος σε σχέση με το αλκοόλ στην εκδήλωση στο Χουμέρι

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Χουμέρι η ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Μυλοποτάμου και του Δικτύου Αλκοολογίας Κρήτης στο πλαίσιο του Θερινού Φεστιβάλ 2026

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Μυλοποτάμου, την Ενορία Χουμερίου και το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης, με τη συν διοργάνωση και υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τη συνεργασία του Συλλόγου «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», της θεατρικής ομάδας «ΑΨΕΝΤΗ» του ΣΟΦΨΥ Ρεθύμνου και της εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α. Ηρακλείου.

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:

Η έναρξη έγινε στις 11:00 π.μ. με θερμό καλωσόρισμα από την Αγγελική Ευσταθοπούλου, Γενική Γραμματέα του Συλλόγου «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», Κλινική Κοινωνική Λειτουργό και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, ενώ ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από εκπροσώπους των διοργανωτών φορέων.

Στο κύριο μέρος του προγράμματος περιλαμβάνονταν:

Προβολές ταινιών μικρού μήκους

«ΣΤΡΟΦΕΣ» (2019) – σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπλέτα, σενάριο Γιάννη Χατζηκυριάκου (παραγωγή Τμήματος Παιδείας Δήμου Αγ. Βασιλείου).

«NUGGETS» (2014) – σε σκηνοθεσία και σενάριο Andreas Hykade (παραγωγή FILM BILDER).

Ποιητική Παρουσίαση: Ανάγνωση του ποιητικού κειμένου της Αγάπης Παχουντάκη με τίτλο «ΜΑΣΚΑ» από τη θεατρική ομάδα «ΑΨΕΝΤΗ» του ΣΟΦΨΥ Ρεθύμνου, σε σκηνοθεσία Ευάγγελου Λιοδάκη.

Επιστημονική Ομιλία: Ο Ψυχίατρος Νικόλαος Εμμ. Μιχάλας ανέπτυξε το επίκαιρο θέμα «ΕΒΙΒΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΣ», εστιάζοντας στις κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις της χρήσης αλκοόλ.

Βιωματική Προσομοίωση Μέθης: Ο Μπάμπης Συμεωνίδης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής της εθελοντικής ομάδας Διάσωσης ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α. Ηρακλείου, παρουσίασε ένα διαδραστικό τεστ εξομοίωσης των επιδράσεων του αλκοόλ στην οδήγηση και την κίνηση.

O Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος δήλωσε σχετικά:

«Η προστασία της υγείας των δημοτών μας και η πρόληψη απέναντι σε εξαρτήσεις όπως το αλκοόλ αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τη Δημοτική μας Αρχή. Μέσα από τις δράσεις του Θερινού Φεστιβάλ του Δήμου μας, επιλέγουμε να προσφέρουμε όχι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και ουσιαστική κοινωνική παιδεία. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, την Ενορία Χουμερίου, το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία.»

Ο Αντιδημάρχος Κοινωνικής Προστασίας , Πολιτισμού, Τουρισμού & Αθλητισμού, κ. Ζαχαρίςα Λαδιανός σημείωσε:

«Ο πολιτισμός και η κοινωνική μέριμνα βαδίζουν χέρι-χέρι. Στο φετινό Θερινό Φεστιβάλ εντάσσουμε δράσεις που αγγίζουν καίρια κοινωνικά ζητήματα, όπως η πρόληψη και η αντιμετώπιση της αλόγιστης χρήσης αλκοόλ. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων και εθελοντικών φορέων, δημιουργούμε ανασχετικά τείχη απέναντι στα εξαρτησιογόνα φαινόμενα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη στον τόπο μας.»

Η νέα Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Μυλοποτάμου, κ. Άννα Ρασούλη, έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση και ήταν η πρώτη που δοκίμασε στην πράξη τα ειδικά γυαλιά προσομοίωσης μέθης, στέλνοντας ένα ισχυρό βιωματικό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς τη νεολαία και τους δημότες.

«Η εμπειρία της προσομοίωσης μέθης σου συνειδητοποιεί ακαριαία πόσο επικίνδυνα μειώνονται τα ανακλαστικά και η αντίληψη υπό την επήρεια αλκοόλ. Ως Δημοτική Αρχή και ειδικότερα μέσω του τομέα Παιδείας, οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας στην υπεύθυνη συμπεριφορά και την πρόληψη. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για τη διοργάνωση αυτής της τόσο απαραίτητης δράσης.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στο κοινό, τους ειδικούς επιστήμονες και τα μέλη των Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (ΚΟΠΑ Κρήτης).