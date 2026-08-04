2ο Θερινό Αθλητικό Καμπ Δήμου Ρεθύμνης: Η σκυτάλη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρασε στον μαγικό υδάτινο κόσμο

Μέσα σε μια πολύ ξεχωριστή και συμβολική ατμόσφαιρα έπεσε στο Κλειστό Γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» η αυλαία της τρίτης περιόδου του 2ου Θερινού Αθλητικού Καμπ το οποίο διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία και με εντυπωσιακή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ο Δήμος Ρεθύμνης.

Στο επίκεντρο της τρίτης περιόδου είχαν τεθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ενώ η τέταρτη και τελευταία που εγκαινιάσθηκε χθες (Δευτέρα, 03 Αυγούστου) και θα διαρκέσει έως τις 14 Αυγούστου υποστηρίζει επίσης τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της όλης διαδικασίας και είναι αφιερωμένη στις θάλασσες και στους ωκεανούς.

Στην τελετή λήξης της τρίτης περιόδου παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τα παιδιά υπογράμμισε τη σημασία της άθλησης και τόνισε την αξία της συμμετοχής τους σε ομαδικές δράσεις που πέρα από την ευκαιρία της άσκησης εμπεδώνουν την κοινωνικότητα και τις σχέσεις φιλίας.

Στην τελετή λέξης παρέστησαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Λαχνιδάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πόπη Παπατζανή, Μανούσος Μανουσογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Μαρίνος Ρουσιάς.

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην τρίτη περίοδο μυήθηκαν στο πνεύμα και στις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων και ενημερώθηκαν για την αρχέγονη ιστορία του θεσμού.

Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία προσομοίωσης για να αντιληφθούν πού εκτείνονται τα παγκόσμια ρεκόρ και οι κορυφαίες επιδόσεις στο άλμα εις ύψος, στη σφαιροβολία και στο άλμα εις μήκος με ιδιαίτερη αναφορά στις επιδόσεις του Έλληνα χρυσού Ολυμπιονίκη, πρωταθλητή κόσμου και Ευρώπης, Μίλτου Τεντόγλου.

Συν τοις άλλοις, στο γήπεδο διοργανώθηκε μια έκθεση ρούχων των Ολυμπιακών Αγώνων τα οποία παρουσιάσθηκαν φορεμένα από κούκλες.

«Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά για την αθρόα συμμετοχή και τον ενθουσιασμό που έχουν, τους γονείς τους για την εμπιστοσύνη την οποία μας δείχνουν και όλα τα στελέχη και τους εθελοντές του Τμήματος Αθλητισμού για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη διεξαγωγή και της τρίτης περιόδου του Καμπ» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Προβιάς.

Η τέταρτη και τελευταία περίοδος του 2ου Θερινού Αθλητισμού Καμπ στο επίκεντρο το υγρό στοιχείο με τον τίτλο «Ταξίδι στους Ωκεανούς».

Στο πλαίσιο αυτής της θεματικές ενότητες οι ομάδες του Καμπ ταξιδεύουν νοητά στο Αιγαίο Πέλαγος, στο Ιόνιο Πέλαγος, στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον Ατλαντικό Ωκεανό, στον Ειρηνικό Ωκεανό και στον Ινδικό Ωκεανό, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες, τις ομορφιές και τη σημασία τους.

Μέσα από αθλητικές, δημιουργικές και εκπαιδευτικές δράσεις, τα παιδιά ανακαλύπτουν τον υδάτινο κόσμο, γνωρίζουν ξεχωριστά θαλάσσια ζώα, όπως η χελώνα καρέτα-καρέτα, και συνειδητοποιούν με εποπτικό και διδακτικό τρόπο τη σημασία της προστασίας των θαλασσών και των ακτών.

Με παιχνίδι, συνεργασία και καλοκαιρινή διάθεση, το Καμπ έρχεται να εμφυσήσει και να ενισχύσει την αγάπη των παιδιών για τη φύση και το υγρό στοιχείο.

Συνολικά στο 2ο Summer Sports Camp θα συμμετάσχουν 1.880 παιδιά με τις δράσεις να φιλοξενούνται σε έξι αθλητικές εγκαταστάσεις (Γήπεδο Γάλλου, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Γάλλου, Κλειστό Γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, Κλειστό Γήπεδο Περιβολίων, Γήπεδο Σοχώρας, Κολυμβητήριο Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου) .

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δράσεων περιλαμβάνει 11 διαφορετικά αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, στίβος, ενόργανη γυμναστική, πινγκ πονγκ, κολύμβηση, ξιφασκία, ζίου ζίτσου, πάλη, σκάκι), καθώς επίσης και δημιουργική απασχόληση, θεατρικό παιχνίδι και μαθήματα χορού.

Συγχαρητήρια στη Βασιλική Καραβάνου

Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τη Βασιλική Καραβάνου για την επιτυχημένη εμφάνιση της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης κάτω των 17 ετών εξέφρασαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Στη διοργάνωση η οποία διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν η αθλήτρια του Αθλητικού Παλαιστικού Ομίλου Ρεθύμνου κατέλαβε την πέμπτη θέση αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τις δυνατότητες, τις προοπτικές και την καθιέρωση της στην ελίτ του αθλήματος.