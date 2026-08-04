Δήμος Αγίου Νικολάου:Ακυρώνεται η παράσταση «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χήρα»

Η παραγωγή της παράστασης «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χήρα» ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη παράσταση η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στην πλαζ του ΕΟΤ ακυρώνεται.

Η απόφαση ελήφθη λόγω έκτακτων συνθηκών (ασθένεια) που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της.

Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων μέσω της πλατφόρμας από την οποία προμηθεύτηκαν το εισιτήριό τους.

Η παραγωγή ζητά την κατανόηση του κοινού για την αναστάτωση και ευχαριστεί θερμά τους θεατές του Δήμου Αγίου Νικολάου για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους.