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Ηράκλειο:”Η Βίλα Αριάδνη”, Εκδήλωση Βρετανικής Σχολής Αθηνών και Πολιτιστικού .Συλλόγου Κνωσού την Τετάρτη 5 Αυγούστου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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“Η Βίλα Αριάδνη”
Ένα σπουδαίο βιβλίο επιστρέφει στον τόπο της ιστορίας του.

Μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία και τη μνήμη διοργανώνουν την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στον κήπο του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού, στη Βίλα Αριάδνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κνωσού και η Βρετανική Σχολή Αθηνών.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται το βιβλίο «Η Βίλα Αριάδνη» (The Villa Ariadne) της Dilys Powell, σε μετάφραση της Άρτεμις Κλίτση, όπως κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Β.Δ.Β.

Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται στον ίδιο τον χώρο που ενέπνευσε το βιβλίο. Η Βίλα Αριάδνη, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Sir Arthur Evans, την ανασκαφική ιστορία της Κνωσού και σημαντικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Επίσημη προσκεκλημένη της βραδιάς είναι η μεταφράστρια Άρτεμις Κλίτση, η οποία θα μιλήσει για το έργο και τη μεταφραστική εμπειρία του βιβλίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επιλεγμένα αποσπάσματα του βιβλίου από μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» και της Λέσχης Ανάγνωσης «Ίτανος», ενώ θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με το κοινό.

Τη βραδιά θα ολοκληρώσει μουσικός επίλογος από το Φωνητικό Σύνολο ΘΑΛΗΤΑΣ, με πρόγραμμα a cappella, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αντάξια του ιστορικού χώρου και του χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κνωσού θα προσφέρει κρητικό κέρασμα στους παρευρισκόμενους.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο.

Χορηγοί: ΣΥΦΑΚ, Συν/να Φαρμακεία, S/M Χαλκιαδάκη
Υποστήριξη: ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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