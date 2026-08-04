Μακελειό στα Βορίζια: Ελεύθεροι οι τρεις Καργάκηδες με τον όρο να μην πλησιάσουν στο χωριό

Τρία άτομα που βρίσκονταν σε σωφρονιστικό κατάστημα της Αθήνας και είχαν εμπλακεί στο μακελειό των Βοριζίων αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Τα άτομα αυτά είναι συγγενείς της οικογένειας του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη και είχαν κατηγορηθεί ως ηθικοί αυτουργοί στην υπόθεση της βόμβας που οδήγησε στο αιματοκύλισμα στο χωριό Βορίζια.

Όπως μεταδίδει το patris, την περίοδο εκείνη οι τρεις βρίσκονταν ήδη στη φυλακή για υποθέσεις ζωοκλοπής.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί τους συγγενείς του στην φυλακή της Ν. Αλικαρνασσού το πρωινό της έκρηξης, γεγονός που αποτέλεσε και τη βάση για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε βάρος τους.

Πρόσφατα, οδηγήθηκαν και πάλι στην ανακρίτρια Ηρακλείου για συμπληρωματική κατάθεση, όμως σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν προέκυψαν επαρκή δεδομένα που να στοιχειοθετούν την ενοχή τους.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες και έκρινε ότι οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της προφυλάκισής τους είναι ελλιπείς, αίροντας έτσι το μέτρο της κράτησης για την υπόθεση των ζωοκλοπών.

Η δικηγόρος των τριών συγγενών, Θεονύμφη Μπέρκη, αναφέρθηκε στους περιοριστικούς όρους που τους επιβλήθηκαν μετά την αποφυλάκισή τους.

Μεταξύ αυτών, διατηρείται ο όρος να μην πλησιάσουν καθόλου στα Βορίζια.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, σημειώθηκε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με αφορμή την άφιξη των τριών ατόμων από την Αθήνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, στα οποία έχει επιβληθεί αυστηρός περιοριστικός όρος που απαγορεύει την προσέγγιση του τόπου κατοικίας και καταγωγής τους.