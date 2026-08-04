Hράκλειο:Πολιτιστικό διήμερο στο Αμαριανό με τον Μάνο Παπαδάκη, τη Ζάμπια Λαζανάκη και τον Mr Magic

Πολιτιστικό διήμερο στο Αμαριανό με τον Μάνο Παπαδάκη, τη Ζάμπια Λαζανάκη και τον Mr Magic

Δύο ημέρες γεμάτες μουσική, παραμύθια και μαγεία για μικρούς και μεγάλους.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαριανού προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα ξεχωριστό διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους που υπόσχονται να χαρίσουν αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές.

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 21:00, με μια ξεχωριστή συναυλία έντεχνου τραγουδιού. Ο αγαπημένος Κρητικός καλλιτέχνης Μάνος Παπαδάκης, στο πλαίσιο της μουσικής του περιοδείας «Γύρα», κάνει στάση στο Αμαριανό μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς του, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα, κέφι και χορό.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, το πρόγραμμα ξεκινά στις 19:00 με τη συγγραφέα και νηπιαγωγό Ζάμπια Λαζανάκη, η οποία θα παρουσιάσει το παιδικό της παραμύθι μέσα από μια διαδραστική και βιωματική αφήγηση. Μια όμορφη εμπειρία που θα ταξιδέψει τα παιδιά στον κόσμο της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της αγάπης.

Στις 20:00, τη σκυτάλη παίρνει ο Mr Magic, με μια εντυπωσιακή παράσταση ταχυδακτυλουργίας γεμάτη εκπλήξεις, διαδραστικά παιχνίδια, απίθανα κόλπα και άφθονο γέλιο για μικρούς και μεγάλους.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο, αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι του Δεκαπενταύγουστου, προς τιμήν της Παναγίας στο Καρδάκι, το Αμαριανό ανοίγει την αγκαλιά του με ένα ξεχωριστό πολιτιστικό διήμερο. Μουσική, παραμύθι και μαγεία δίνουν το έναυσμα για τις εορταστικές εκδηλώσεις, προετοιμάζοντας μικρούς και μεγάλους για το κορυφαίο αντάμωμα του χωριού στις 15 Αυγούστου.

Με αυτές τις δράσεις, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαριανού συνεχίζει να στηρίζει τον πολιτισμό, να ενισχύει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και να προσφέρει ποιοτικές εκδηλώσεις που δίνουν ζωή στο χωριό και δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις για όλους.

Σας περιμένουμε στο Αμαριανό για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, παραμύθι, μαγεία και παιδικά χαμόγελα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι τα χωριά μας παραμένουν ζωντανές εστίες πολιτισμού, δημιουργίας και ανθρώπινης συνάντησης.

Αμαριανό: Οι άνθρωποι, οι γεύσεις κι ένα αυθεντικό γλέντι όπως παλιά! https://youtu.be/-Jylta-mz2E

εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαριανού