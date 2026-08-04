Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 40χρονος με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις αρχές του Ρεθύμνου, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός να προκλήθηκε έπειτα από πτώση από ύψος. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.