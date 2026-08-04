Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου τιμά τη μνήμη των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών

Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους πληγέντες

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερίου Καλλέργη, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών, εκφράζοντας την αμέριστη

συμπαράσταση και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του. Παράλληλα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων.

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου είναι το ακόλουθο :

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου, κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Αυγούστου 2026, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στη χώρα μας.

Εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και συμμετέχει στο βαρύ τους πένθος. Παράλληλα, στέκεται με σεβασμό και αλληλεγγύη δίπλα σε όλους όσοι δοκιμάστηκαν από τη μεγάλη αυτή καταστροφή, χάνοντας αγαπημένα πρόσωπα, τις περιουσίες τους ή τον κόπο μιας ζωής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτίει ιδιαίτερο φόρο τιμής στους πυροσβέστες, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στους εθελοντές, στα σώματα ασφαλείας, στους εργαζομένους της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι, με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα καθήκοντος και επαγγελματισμό,

έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, θέτοντας ακόμη και τη ζωή τους σε κίνδυνο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές υπενθυμίζουν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και διαρκή συλλογική ευθύνη. Αποτελούν, ταυτόχρονα, μια ισχυρή υπενθύμιση της ανάγκης για πρόληψη, ετοιμότητα, συνεργασία και διαρκή ενίσχυση όλων των μηχανισμών πολιτικής προστασίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς όλους τους πληγέντες δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, διαβεβαιώνοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει, ιδιαίτερα σε στιγμές δοκιμασίας, να στέκεται ενωμένη, αλληλέγγυα και έμπρακτα δίπλα σε κάθε πολίτη που δοκιμάζεται από τις συνέπειες μιας τόσο μεγάλης εθνικής τραγωδίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

2. Να εκφράσει τη συμπαράστασή του προς όλους τους πληγέντες κατοίκους και τους Δήμους που δοκιμάζονται.

3. Να αποτίσει φόρο τιμής στους πυροσβέστες, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στους εθελοντές, στα σώματα ασφαλείας και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν και εξακολουθούν να αγωνίζονται στα πύρινα μέτωπα.

4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στους πληγέντες Δήμους, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και να δημοσιοποιηθεί στον τοπικό Τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αιωνία η μνήμη των θυμάτων.

Η μνήμη τους ας γίνει δύναμη ευθύνης. Γιατί η μεγαλύτερη τιμή προς εκείνους που χάθηκαν δεν είναι μόνο το πένθος· είναι η κοινή μας δέσμευση να προστατεύουμε τη ζωή, τον άνθρωπο και τον τόπο μας με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.