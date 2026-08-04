Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για τις φωτιές στην Κρήτη: Άμεση προτεραιότητα η υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.

Στόχος η άμεση προστασία των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιάς στο νησί.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου ζήτησε να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιάς της Π.Ε. Ηρακλείου.

Τα τελευταία χρόνια η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο αριθμό καταστροφικών πυρκαγιών. Θλιβερό παράδειγμα η πρόσφατη καταστροφική φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου έχασαν στη ζωή τους δύο πυροσβέστες και καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε φυσικό πλούτο και υποδομές.

Η πρόληψη πυρκαγιών δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα αλλά κρίσιμο θέμα δημόσιας ασφάλειας.

Εξάλλου, για σημαντικό ποσοστό των πυρκαγιών των τελευταίων ετών υπάρχουν ενδείξεις ή μαρτυρίες ότι η πρόκλησή τους συνδέεται με το υπέργειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Για λόγους που αφορούν στη συντήρηση αγωγών, σε πτώσεις καλωδίων, σε επαφή καλωδίων με βλάστηση, σε σπινθηρισμούς από μονωτήρες ή υποσταθμούς.

Για την ενίσχυση της ικανότητας και ανθεκτικότητας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η κατασκευή υπόγειων δικτύων, τα οποία απαιτούν λιγότερη συντήρηση και εμφανίζουν σπανιότερες βλάβες. Με προτεραιότητα, βεβαίως στην Κρήτη που είναι από τις περιοχές της Χώρας, με την υψηλότερη επικινδυνότητα πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό, κατά το σχεδιασμό υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ να δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, με κριτήριο το βαθμό επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εθνικό χάρτη εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών.

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ζήτησε να ενημερωθεί, αν υπάρχει πρόβλεψη για την περαιτέρω αξιοποίηση εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, REPowerEU κ.λπ.) προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των έργων υπογειοποίησης πέραν του 2026, έτος λήξης του ΤΑΑ.

03-08-2026

Από το Πολιτικό Γραφείο

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου

Θέμα : Αναγκαία η άμεση υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιάς της Π.Ε. Ηρακλείου.

Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο αριθμό καταστροφικών πυρκαγιών. Θλιβερό παράδειγμα η πρόσφατη καταστροφική φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου έχασαν στη ζωή τους δύο πυροσβέστες και καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε φυσικό πλούτο και υποδομές.

Η πρόληψη πυρκαγιών δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα αλλά κρίσιμο θέμα δημόσιας ασφάλειας.

Εξάλλου, για σημαντικό ποσοστό των πυρκαγιών των τελευταίων ετών υπάρχουν ενδείξεις ή μαρτυρίες ότι η πρόκλησή τους συνδέεται με το υπέργειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Για λόγους που αφορούν στη συντήρηση αγωγών, σε πτώσεις καλωδίων, σε επαφή καλωδίων με βλάστηση, σε σπινθηρισμούς από μονωτήρες ή υποσταθμούς.

Η κλιματική αλλαγή που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, με τα καιρικά φαινόμενα να εντείνονται συνεχώς, δημιουργεί την απαίτηση για μέτρα και έργα ανθεκτικότητας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, που συμβάλλουν στην προστασία του δικτύου αλλά και στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ικανότητας και ανθεκτικότητας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η κατασκευή υπόγειων δικτύων, τα οποία απαιτούν λιγότερη συντήρηση και εμφανίζουν σπανιότερες βλάβες. Με προτεραιότητα, βεβαίως στην Κρήτη που είναι από τις περιοχές της Χώρας, με την υψηλότερη επικινδυνότητα πυρκαγιάς.

Είναι, βεβαίως, γνωστό ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εντατικοποιήσει τις υπογειοποιήσεις. Και αυτό είναι μία πολύ θετική εξέλιξη.

Είναι γεγονός ότι, το 2018 και το 2019 ο ΔΕΔΔΗΕ έκανε μόνο 150 εκατομμύρια επενδύσεις, ενώ τώρα κάνει 812. Υπήρχε μια τεράστια μείωση στις επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ, ειδικά για τα χρόνια 2015 και 2019, τα οποία συσσωρευτικά άφησαν ένα τεράστιο κενό, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί με εντατικούς ρυθμούς.

Εξάλλου, ήδη από το 2021 ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ένταξη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης υποδομών, συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ, για την υπογειοποίηση εναέριων καλωδίων σε κρίσιμες περιοχές, με στόχο την ασφάλεια και βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων, με δεδομένο ότι το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ έχει μήκος περί τα 250.000km, είναι κατά 90% εναέριο και το 10% είναι υπόγειο.

Όπως γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2026. Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων είναι η υπογειοποίηση και την αναδρομολόγηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικισμούς ιδιαίτερης σημασίας από πολιτιστική ή τουριστική άποψη, καθώς και σε αστικά κέντρα, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου η υποδομή είναι ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα :

Α. Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας :

(α) Στο πλαίσιο της πρώτης δράσης :

• Το έτος 2021, κατασκευάστηκαν υπόγεια δίκτυα μήκους 355km.

• Το έτος 2022, κατασκευάστηκαν υπόγεια δίκτυα μήκους 537km, δηλαδή, υπήρξε αύξηση του μήκους του κατασκευασθέντος υπόγειου δικτύου κατά 51% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

• Το έτος 2023, κατασκευάστηκαν υπόγεια δίκτυα μήκους 1208km, δηλαδή, υπήρξε αύξηση του μήκους του κατασκευασθέντος υπογείου δικτύου κατά 125% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

• Tο έτος 2024, κατασκευάστηκαν υπόγεια δίκτυα μήκους 1782km, δηλαδή, υπήρξε αύξηση του κατασκευασθέντος υπογείου δικτύου κατά 48% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

• Για το έτος 2025, είχε προγραμματιστεί το μήκος του προς κατασκευή υπογείου δικτύου, να υπερβεί τα 2000km.

Η συγκεκριμένη Δράση είναι συνολικού Προϋπολογισμού της τάξεως των 199 εκ.€ με επιχορήγηση από το ΤΑΑ 60 εκ. € και στοχεύει στην υπογειοποίηση περίπου 1.845 km του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας.

(β) Στην δεύτερη δράση, περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχεται από δασικές περιοχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη Δράση είναι συνολικού Προϋπολογισμού της τάξεως των 150 εκ. € με επιχορήγηση από το ΤΑΑ 40 εκ. € και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην υπογειοποίηση ή μετατόπιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε 784km.

Β. ΕΣΠΑ 2021- 2027 :

Όπως γνωρίζουμε, οι υπογειοποιήσεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021- 2027 και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», ενώ η υλοποίηση έργων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2029.

(α) Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε το 2023 πρόσκληση (ΥΠΑΝΕ/ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ/6467/15.06.2023) για παρεμβάσεις υπογειοποίησης εναερίων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε Δήμους με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του Δικτύου και παράλληλα την

προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ήταν επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα υπογειοποίησης του εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στο δίκτυο Μέσης Τάσης εντός των ορίων των Δήμων, όπου τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι

ιδιαιτέρως ευάλωτα σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Επίσης, ήταν επιλέξιμα έργα υπογειοποίησης του δικτύου οδοφωτισμού στην περιοχή που θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

(β) Επίσης, το 2025 εκδόθηκε αντίστοιχη Πρόσκληση (ΥΠΕΘΟΟ/20629 ΕΞ 2025/05.02.2025), ποσού 27 εκ. € (επιχορήγηση), που αντιστοιχεί σε έργα συνολικού Προϋπολογισμού της τάξεως των 49 ε. €.

Επειδή, η Κρήτη και ειδικότερα τη Π.Ε. Ηρακλείου είναι περιοχή υψηλής επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εθνικό χάρτη εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών.

Επειδή, η υπογειοποίηση των εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου της Κρήτης, τη μείωση των βλαβών και, κυρίως, την πρόληψη καταστροφών από πυρκαγιές.

Επειδή, το ΥΠΕΝ παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου αρμοδιότητάς του, στοχεύοντας πάντοτε στην εξομάλυνση των προβλημάτων που κάθε φορά ανακύπτουν στο πλαίσιο της υλοποίησης ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Επειδή, η επιτάχυνση της υπογειοποίησης στην Π.Ε. Ηρακλείου, αποτελεί κομβικό έργο υποδομής, με σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Επειδή, η υπογειοποίηση στην Κρήτη, αποτελεί ζήτημα περιβαλλοντικής προστασίας, ενεργειακής ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων.

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και την ταχύτερη υλοποίηση των αντίστοιχων έργων στην Π.Ε. Ηρακλείου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη,

Επειδή, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και αναζήτηση πρόσθετων πόρων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση σχετικών έργων στην Κρήτη και ιδίως στην Π.Ε. Ηρακλείου, με κριτήριο το βαθμό επικινδυνότητας κάθε περιοχής, σύμφωνα με τον εθνικό χάρτη εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών.

Ερωτάστε :

(α) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του σχεδίου υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη και ποιες περιοχές έχουν ενταχθεί με προτεραιότητα;

(β) Περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ κάποιες περιοχές της Κρήτης και ιδίως της Π.Ε. Ηρακλείου; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και με ποιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης παρεμβάσεων;

(γ) Σκοπεύετε κατά το σχεδιασμό υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ να δώσετε προτεραιότητα στις περιοχές της Χώρας μας, με κριτήριο το βαθμό επικινδυνότητας κάθε περιοχής, σύμφωνα με τον εθνικό χάρτη εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών;

(δ) Υπάρχει πρόβλεψη για την περαιτέρω αξιοποίηση εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, REPowerEU κ.λπ.) προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των έργων υπογειοποίησης πέραν του 2026, έτος λήξης του ΤΑΑ;

(ε) Ποιοι Δήμοι της Κρήτης, και ιδίως της Π.Ε. Ηρακλείου έχουν υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Β. Κεφαλογιάννης

Βουλευτής Ηρακλείου Ν.Δ