ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Πέθανε ο Γιάννης Ξυδάκης, ο πατέρας του Πρίαμου, που δεν ξεπέρασε ποτέ τη δολοφονία του γιου του

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το όνομά του είχε συνδεθεί άρρηκτα με μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις στην Κρήτη
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, ο Γιάννης Ξυδάκης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έδινε το τελευταίο διάστημα μάχη με τον καρκίνο.

Το όνομά του είχε συνδεθεί άρρηκτα με μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις στην Κρήτη, αυτή του μακελειού στον Προφήτη Ηλία, με θύματα τον 34χρονο Πρίαμο Ξυδάκη και τον 64χρονο Μανόλη Σταυρουλάκη.
Μετά τη δολοφονία του γιου του, Πρίαμου, το 2012, ο Γιάννης Ξυδάκης βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύχρονης δικαστικής και αιματηρής διαμάχης που σημάδεψε την τοπική κοινωνία. Η δολοφονία του Πρίαμου αποτέλεσε την αφετηρία ενός κύκλου αντιπαραθέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων οικογενειών, με τον πατέρα του να δηλώνει επανειλημμένα ότι δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την απώλεια του παιδιού του.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, ο Γιάννης Ξυδάκης πυροβόλησε κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη σε επιχείρηση ζωοτροφών στους Μαλάδες Ηρακλείου. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε εργαζόμενος της επιχείρησης, ενώ ο Κοκολογιάννης δεν χτυπήθηκε.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο και τον περασμένο Οκτώβριο το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 13 ετών και 7 μηνών. Λόγω της προχωρημένης ηλικίας και της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, αποφασίστηκε η έκτιση της ποινής του κατ’ οίκον.https://www.cretalive.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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