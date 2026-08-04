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Στη διάθεση των πολιτών η εφαρμογή τηλεματικής της Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο, με ένα κλικ, πότε έρχεται το λεωφορείο

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπενθυμίζει σε δημότες και επισκέπτες τη δυνατότητα χρήσης της σύγχρονης εφαρμογής τηλεματικής της Αστικής Συγκοινωνίας, μέσω της οποίας μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την κίνηση των λεωφορείων και να προγραμματίζουν ευκολότερα τις μετακινήσεις τους.

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία της αναβαθμισμένης Αστικής Ενδοδημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες μέσω της «Κόκκινης» και της «Πράσινης Γραμμής», προσφέροντας δωρεάν μετακινήσεις, διευρυμένο δίκτυο διαδρομών και συνολικά 29 δρομολόγια ημερησίως, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Το σύστημα τηλεματικής (GPS tracking), το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου, αποτελεί ένα σύγχρονο και δωρεάν εργαλείο που διευκολύνει καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες.

Μέσω της υπηρεσίας, οι χρήστες μπορούν:

– να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση των λεωφορείων,
– να ενημερώνονται άμεσα για την αναμενόμενη ώρα άφιξης σε κάθε στάση, σκανάροντας το αντίστοιχο QR code,

– να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με μεγαλύτερη ακρίβεια, άνεση και χωρίς άσκοπες αναμονές.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν μέσω του ιστότοπου www.agncitybus.gr και είναι προσβάσιμη από κινητά τηλέφωνα, tablets και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση ή λήψη εφαρμογής.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες να αξιοποιήσουν την εφαρμογή, η οποία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη, προσφέροντας αξιόπιστη, άμεση και εύχρηστη ενημέρωση για τις αστικές μετακινήσεις.

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