ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Τραγική κατάληξη στις έρευνες για την 75χρονη Αιμιλία Γεωργαλάκη – Βρέθηκε νεκρή

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η ηλικιωμένη αγνοούνταν από τις 23 Ιουλίου – Η σορός της εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αγροτική έκταση στα Νεροκούρου.

Η αναζήτηση της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά είχε δυστυχώς τραγικό επίλογο, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από δέκα ημέρες αγωνίας για την τύχη της.

Τη σορό της γυναίκας βρήκε περαστικός σε χωράφι, στην περιοχή των Νεροκούρου, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

Η 75χρονη είχε εξαφανιστεί στις 23 Ιουλίου από τη Νέα Χώρα Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, είχε φύγει από το σπίτι της με προορισμό τον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης, χωρίς όμως να επιστρέψει.

Η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, γεγονός που είχε κινητοποιήσει από την πρώτη στιγμή τις αρχές και τους συγγενείς της, οι οποίοι την αναζητούσαν επί ημέρες.

Ο χρόνος και τα αίτια θανάτου της αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
https://creta24.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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