Σταύρος Αρναουτάκης: Συνεχίζεται το αναγνωρισμένο έργο των Κινητών Μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης Νέα δράση 850.000 ευρώ για τη Δημόσια Υγεία στην Κρήτη

Στην περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, με νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η δράση, η οποία διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 (ΕΚΤ+), απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού του νησιού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Βασικός στόχος της

πρωτοβουλίας είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα από την αξιοποίηση και τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κινητών Μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης για διάστημα τριών ετών.

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει το αναγνωρισμένο από την κοινωνία έργο των Κινητών Μονάδων προαγωγής της δημόσιας υγείας, για τα επόμενα τρία χρόνια. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, προσφέροντας ισότιμη πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες πρόληψης για όλους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους συμπολίτες μας στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του νησιού. Επενδύοντας στην πρόληψη, θωρακίζουμε την κοινωνική συνοχή και προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή».

Ειδικότερα, η δράση επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες:

Πρόγραμμα Πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού: Υλοποίηση προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου μέσω της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη μείωση της νοσηρότητας, ειδικά σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες δομές είναι περιορισμένη.

Πρόγραμμα Προαγωγής της στοματικής υγείας των παιδιών: Διενέργεια στοματολογικών ελέγχων και προληπτικών παρεμβάσεων (όπως οδοντικές φθοριώσεις) σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με έμφαση στις ηλικίες 7 έως 9 ετών, μέσω της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας.

Πρόγραμμα ΖΩΗ – Πρόληψη και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες: Ανάπτυξη ενός ευρέος δικτύου πρόληψης για την εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED) που έχουν εγκατασταθεί σε δημόσιους χώρους και στην παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Στο ίδιο πλαίσιο, θα υλοποιηθεί πιλοτική παρέμβαση καρδιολογικού ελέγχου σε εφήβους (αθλητές και μη) ηλικίας 13-17 ετών, σε συνεργασία με ιατρικούς και αθλητικούς φορείς του νησιού.