Νέος Κύκλος Μαθημάτων Κινεζικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσφέρει μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας, ανοιχτά σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν μία από τις σημαντικότερες γλώσσες του κόσμου και τον πλούσιο κινεζικό πολιτισμό.

Τα μαθήματα διοργανώνονται σε συνεργασία με το Chinese Center for Language Education and Cooperation (CLEC) και θα πραγματοποιηθούν και στις δύο πανεπιστημιουπόλεις, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου 2026.

Τέλος Συμμετοχής

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα τέλη συμμετοχής διαμορφώνονται ως εξής:

• Δωρεάν για τους ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, καθώς και για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

• 50 € ανά εξάμηνο για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης.

• 150 € ανά εξάμηνο για τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους και όσους δεν διαθέτουν ενεργή ιδιότητα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Προσφερόμενα Μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο 2026–2027

• ΠΚ1020 – Comprehensive Chinese I – για νέους συμμετέχοντες του ακαδημαϊκού έτους 2026–2027.

• ΠΚ1031 – Comprehensive Chinese III – συνέχεια του προηγούμενου κύκλου για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές.

Εαρινό Εξάμηνο 2026–2027

• ΠΚ1021 – Comprehensive Chinese II – συνέχεια για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το επίπεδο I.

• ΠΚ1032 – Comprehensive Chinese IV – συνέχεια του προηγούμενου κύκλου για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα από τις διακεκριμένες διδάσκουσες:

• Ms. Gao Ying – Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

• Ms. Ding Yanyu – Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026:

Chinese Courses in UoC / Συμμετοχή στα Μαθήματα Κινεζικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ) – Fill out form

Για περισσότερες πληροφορίες:

welcomeoffice@uoc.gr