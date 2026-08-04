Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας στο Αρκαλοχώρι

– Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας τίμησε τη γαστρονομία και την παράδοση

Με τη συμμετοχή πλήθους επισκεπτών, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας. Το Αρκαλοχώρι έγινε σημείο συνάντησης της γαστρονομικής Κρήτης, φιλοξενώντας πολιτιστικούς συλλόγους από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας

αλλά και από άλλα σημεία του νησιού, οι οποίοι παρουσίασαν αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές, τοπικά προϊόντα και γεύσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιστημονική ημερίδα με θέματα που αφορούσαν την υγεία,

τη διατροφή και τον πολιτισμό, αλλά και βιωματικές δράσεις και αναπαραστάσεις παραδοσιακών αγροτικών εργασιών, όπως ο βολόσυρος, η συγκομιδή και ο τρύγος, ζωντανεύοντας εικόνες μιας άλλης εποχής.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, η Πρόεδρος του Συλλόγου Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας Λένα Ηγουμενάκη και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου Νίκη Μουράτη ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Πρόεδρος του

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Σοφία Μαλανδράκη και ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Νίκος Καστρινάκης.

Ξεχωριστή θέση στο Φεστιβάλ είχαν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι οποίοι παρουσίασαν στην κριτική επιτροπή τα παραδοσιακά εδέσματα που παρασκεύασαν με τόσο μεράκι και αγάπη, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κρητικής κουζίνας μέσα από συνταγές που διατηρούνται αναλλοίωτες στον

χρόνο. Στο τέλος της διοργάνωσης απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες συλλόγους, ως αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής τους στη διατήρηση και προβολή της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης.

«Το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι η παράδοση, όταν συναντά τη συλλογική προσπάθεια, τον εθελοντισμό και τη συνεργασία των φορέων, μπορεί να δημιουργεί διοργανώσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα για τον τόπο μας. Η κρητική διατροφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας, της ιστορίας, της καθημερινότητας και της φιλοξενίας μας, ενώ αποτελεί και ένα σημαντικό

αναπτυξιακό κεφάλαιο που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι μέσα από αυτόν τον θεσμό συναντιούνται πολιτιστικοί σύλλογοι, παραγωγοί, επιστήμονες, εθελοντές και άνθρωποι κάθε ηλικίας,

οι οποίοι μεταφέρουν στις νεότερες γενιές τις γεύσεις, τις συνταγές και τις αξίες της κρητικής παράδοσης. Θέλω να συγχαρώ θερμά την Πρόεδρο του Συλλόγου Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας Λένα Ηγουμενάκη, τα μέλη του Συλλόγου, όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετείχαν,

τους εθελοντές, τους επιστήμονες και όσους εργάστηκαν με αφοσίωση για την πραγματοποίηση αυτής της διοργάνωσης. Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα δράσεις που προβάλλουν τον πολιτισμό, την παράδοση και τη γαστρονομική μας ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συλλόγου Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας Λένα Ηγουμενάκη ανέφερε:

«Το Φεστιβάλ αποτελεί μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία, στην πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και στους ανθρώπους που, με μεράκι, γνώση και αφοσίωση, διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις, τις παραδόσεις και τις αξίες του τόπου μας

. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης. Ευχαριστώ τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους φορείς, τους εθελοντές, την επιτροπή γευσιγνωσίας,

τους ομιλητές της επιστημονικής εσπερίδας, τους αρωγούς και όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση, προσφέροντας χρόνο, κόπο και ψυχή, ώστε το Φεστιβάλ να συνεχίσει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για την Κρήτη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο

Αρναουτάκη, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή του, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και την επιτυχία του Φεστιβάλ. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και ειδικά στο Δήμαρχο, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, για την άριστη συνεργασία και τη διαρκή

στήριξη τους. Ξεχωριστή μνεία αξίζει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου, με τον οποίο μας συνδέει μια σταθερή, δημιουργική και ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία, που αποτελεί πολύτιμο παράγοντα για την επιτυχία της διοργάνωσης. Ευχόμαστε το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας να συνεχίσει

να αποτελεί σημείο συνάντησης ανθρώπων, γεύσεων και πολιτισμού, αναδεικνύοντας με υπερηφάνεια τον γαστρονομικό πλούτο και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης και μεταφέροντας στις επόμενες γενιές τις αξίες, τις παραδόσεις και τη μοναδική φιλοξενία του τόπου μας».

Το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και στο πλαίσιο των δράσεων της «Κρήτης – Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026», αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά την αξία της κρητικής διατροφής ως στοιχείου πολιτισμού, υγείας και βιώσιμης ανάπτυξης.