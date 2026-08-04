Η Ντόρα Μπακογιάννη σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής στα Χανιά

Η βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη θα συμμετάσχει την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 19:00, σε εκδήλωση που διοργανώνει στα Χανιά το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» με θέμα: «Το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις για την Ελλάδα του 2030».

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΙΔΚΚ, Θεόδωρος Πελαγίδης, καθώς και ο αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο καθηγητής, διευθυντής του Μ.Α.Ι.Χ., Γιώργος Μπαουράκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 28).