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Η Ντόρα Μπακογιάννη σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη θα συμμετάσχει την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 19:00, σε εκδήλωση που διοργανώνει στα Χανιά το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» με θέμα: «Το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις για την Ελλάδα του 2030».

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΙΔΚΚ, Θεόδωρος Πελαγίδης, καθώς και ο αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο καθηγητής, διευθυντής του Μ.Α.Ι.Χ., Γιώργος Μπαουράκης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 28).

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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