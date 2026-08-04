«Βιβλία πάνω στη σκηνή» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς»

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς» με πρωτοβουλία της ομάδας εθελοντών που υποστηρίζει τη λειτουργία της και τη χορηγία του ξενοδοχειακού ομίλου MITSIS GROUP επιφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της βιβλιοθήκης,

την Κυριακή 02/08/2026 η παιδαγωγός και αφηγήτρια Ευαγγελία Ορφανουδάκη, με το σχήμα «Βιβλία Πάνω στη Σκηνή», παρουσίασε αφιέρωμα στο συγγραφέα Αντρέα Καρκαβίτσα και στη συλλογή διηγημάτων του «Λόγια της πλώρης».

Με διαδραστικό τρόπο έγινε παρουσίαση της ακατανίκητης γοητείας που ασκεί η θάλασσα στους ναυτικούς παρά τους κινδύνους και τις (καταιγίδες), κακουχίες που κρύβει. Η ελεύθερη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων στο δρώμενο, πλημμύρισε με συναισθήματα ενθουσιασμού και χαράς την αίθουσα.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης ευχαρίστησε την παιδαγωγό, την ομάδα πρωτοβουλίας εθελοντών που διοργάνωσε την εκδήλωση και κυρίως τα μικρά παιδιά και τους ενήλικες για την ανταπόκριση και την παρουσία τους. Τόνισε επίσης ότι μια δημοτική βιβλιοθήκη δεν αποτελεί

απλώς ένα χώρο φύλαξης και δανεισμού βιβλίων, αλλά ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, μάθησης και κοινωνικής συνοχής για την τοπική κοινότητα. Τέλος, ο δήμαρχος ευχήθηκε, με την υποστήριξη του δήμου να υπάρξουν και στο άμεσο μέλλον, ανάλογες εκδηλώσεις, από τη δημοτική βιβλιοθήκη, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, διαλέξεις κ.α.