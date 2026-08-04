Φωτιές στη Δυτική Αττική: Πέμπτη ημέρα μάχης με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις σε Λούμπα και Ψάθα

Πυρκαγιές στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική συνεχίζουν για πέμπτο 24ωρο την καταστροφική τους πορεία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν αδιάκοπα μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί μέσα στις τελευταίες τέσσερις ημέρες, αφήνοντας πίσω τους τεράστια καταστροφή.

Οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Τα πληρώματα επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία. Στα βόρεια, οι δυνάμεις επιχειρούν προς το Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο και τον Κιθαιρώνα. Στα νότια, οι ενέργειες επικεντρώνονται στην Ψάθα, τη Λούμπα, τη Βένιζα και τη Ζάχουλη, ενώ νοτιοανατολικά η δράση εκτείνεται προς το Κανδήλι, τη Μονή Καμάρα και τα Μέγαρα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις από επτά εναέρια μέσα.

Η μάχη των πυροσβεστών επικεντρώνεται στις αναζωπυρώσεις. Συγκεκριμένα, αναζωπύρωση εκδηλώθηκε περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα.

Το βράδυ της Δευτέρας, η εικόνα στην Ψάθα, εμφανίζεται αρκετά βελτιωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες, όταν οι φλόγες ξεπηδούσαν από διάφορα σημεία της κατοικημένης περιοχής. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιουσίες και καλλιέργειες

τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Περισσότερα από 130.000 στρέμματα καμένα

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).

Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 03/08.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μοντέλων πρόγνωσης πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Διάσπαρτες εστίες στη Ψάθα

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην περιοχή, όπου παραμένουν διάσπαρτες ενεργές εστίες και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός.

Οι πυροσβέστες εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την κατάσβεση των μικρών εστιών, ενώ παράλληλα δημιουργούσαν αντιπυρικές ζώνες. Στόχος ήταν να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς με το πρώτο φως της ημέρας, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, καθώς και 22 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες. Επιπλέον, ενισχύουν το έργο τους 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, οι οποίοι διαθέτουν οκτώ οχήματα.

Τη Δευτέρα, συνολικά 34 εναέρια μέσα έλαβαν μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης, μεταξύ των οποίων 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, με τρία από αυτά να έχουν συντονιστικό ρόλο.

Ξεκίνησαν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα

Τρία τα βασικά μέτωπα που δίνεται μάχη με τις αναζωπυρώσεις, βόρεια προς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Κιθαιρώνα, νότια προς Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη και νοτιοανατολικά προς Κανδήλι, Μονή Καμάρα και Μέγαρα

Καταστροφικές οι συνέπειες των πυρκαγιών – Πάνω από 480.000 στρέμματα κάηκαν σε εννέα χρόνια

Βελτιωμένη η εικόνα στη Ψάθα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Ψάθας καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πυροσβέστες κατάφεραν το βράδυ της Δευτέρας να περιορίσουν τη φωτιά που είχε επεκταθεί στην περιοχή

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Αναζωπύρωση σημειώθηκε περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή ανάμεσα στη Λούμπα και την Ψάθα.

Η νέα εστία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις καθώς και ομάδες δασοκομάντος, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.