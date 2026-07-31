ΑΘΗΝΑ

Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: Εκκενώνεται το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί – Μηνύματα από το 112, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στο Ποικίλο Όρος, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες –
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (31/07) σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Ασπροπύργου, πλησίον της Περιφερειακής Αιγάλεω.

Όπως μεταδίδει το Mega, αναμένεται να εκκενωθεί προληπτικά το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι κυκλοφοριακές εκτροπές που ισχύουν είναι οι εξής:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.
Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.
Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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