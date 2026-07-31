Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Π.Ε. Χανίων

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει ότι παρατείνεται η υποβολή των νέων δικαιολογητικών των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 2026 από την Δευτέρα 03-08-2026 έως και την Παρασκευή 07-08-2026.

Όσοι είναι οικονομικά αδύνατοι και επιθυμούν να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χανίων (Ηρώων Πολυτεχνείου 11 – Χανιά), μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ενδιαφερόμενου στον χώρο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

1) Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντα.

3) Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2025 και αντίγραφο του Ε1 και Ε9 ή υπεύθυνη Δήλωση περί μη Υποχρέωσης Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης.

4) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

5) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.

6) Μία φωτογραφία για την κάρτα δικαιούχου (σε περίπτωση νέου δικαιούχου).

7) Βεβαίωση ανεργίας του/της ενδιαφερομένου/ης ή βεβαιώσεις ανεργίας (άλλων μελών της οικογένειας), εφόσον υπάρχει.

8) Απόφαση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ του ενδιαφερομένου/ης και άλλων μελών της οικογένειας με ποσοστό 67% & άνω (εφόσον υπάρχει) ή βεβαίωση ΟΠΕΚΑ χορήγησης επιδόματος, εφόσον υπάρχει.

9) Διαβατήριο – Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς.

10) Σε περίπτωση διάστασης συζύγων, προσκομίζεται αντίστοιχο έγγραφο που το αποδεικνύει.

11) Εξουσιοδότηση σε άλλο οικείο πρόσωπο για την παραλαβή των προϊόντων, στην περίπτωση της αδυναμίας παραλαβής αυτών από τον/την δικαιούχο.

12) Εξουσιοδότηση σε άλλο οικείο πρόσωπο για την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ενδιαφερόμενου στον χώρο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αιτούντες να μην έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα άλλου Κοινωνικού Παντοπωλείου του Νομού Χανίων (ελέγχεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία) και να μην συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα διανομής τροφίμων (πχ. ΤΕΒΑ), ούτε να λαμβάνουν Κ.Ε.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες και τηλεφωνικά ραντεβού επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 28213 44226, 28213 44227, 28213 44220.