ΡΕΘΥΜΝΟ

Περιοχή του Φοινικόδασους Πρέβελη :Η πραγματική εικόνα της περιοχής μετά την πρόσφατη πυρκαγιά.

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Αποστολή φωτογραφικού υλικού από την περιοχή του Φοινικόδασους Πρέβελη μετά την πρόσφατη πυρκαγιά

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης αποστέλλει συνημμένα σημερινό φωτογραφικό υλικό από την περιοχή του Φοινικόδασους του Πρέβελη, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιοχής μετά την πρόσφατη πυρκαγιά.

Οι φωτογραφίες καταδεικνύουν ότι η καταστροφή δεν είναι εκτεταμένη στο σύνολο του Φοινικόδασους, όπως αρχικά εκφράστηκαν ανησυχίες, αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής, κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού. Το μεγαλύτερο μέρος του μοναδικού αυτού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις επιτόπιες αυτοψίες και το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πλήρη αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς και τον σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών προστασίας και αποκατάστασης όπου αυτές απαιτηθούν.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, κρίνεται σημαντική η έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση και να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την έκταση των ζημιών στο εμβληματικό φοινικόδασος του Πρέβελη.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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