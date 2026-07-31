ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ακυρώνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου τον Αύγουστο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανακοινώνει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του μηνός Αυγούστου, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς, αλλά και σε όλους τους συντοπίτες που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της καταστροφής.

Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων, στους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να πλήττονται, καθώς και στους ανθρώπους που εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης δήλωσε:

«Υπάρχουν στιγμές που η ευθύνη, επιβάλλει αποφάσεις που υπερβαίνουν κάθε προγραμματισμό. Πάνω από όλα βρίσκεται η ανθρώπινη ζωή. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τους ανθρώπους τους, στους δημότες μας που δοκιμάζονται και σε όλους όσοι συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.

Αυτή τη στιγμή μοναδική μας προτεραιότητα είναι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά. Αμέσως μετά, όλος ο μηχανισμός του Δήμου θα επικεντρωθεί στην καταγραφή των ζημιών, στην υποστήριξη των πληγέντων και στην επιτάχυνση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι αποζημιώσεις και τα έργα αποκατάστασης.

Η απόφαση για την ακύρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη σεβασμού απέναντι σε όσους πενθούν, σε όσους εξακολουθούν να δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για την προστασία του τόπου μας και βέβαια σε αυτούς που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές.

Θέλω να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς και τους συνδιοργανωτές για την κατανόηση και τη στάση ευθύνης που επέδειξαν. Είμαι βέβαιος ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πως αυτή την ώρα προέχει να σταθούμε ενωμένοι δίπλα στον τόπο και στους ανθρώπους του».

Συγκεκριμένα με απόφαση του Δημάρχου ακυρώνονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

3 Αυγούστου: Χορωδία «Rettimo Cantus», Αγκουσελιανά – Παλαιόλουτρα.

5 Αυγούστου: Ομιλία Δημάρχου «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής» (για τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση)
5–9 Αυγούστου: Έκθεση Γλυπτικής Γιώργου Μαρκουλάκη «Από την Ύλη στην Έκφραση», Αίθουσα Δημαρχείου

17 Αυγούστου: «Κύπρος & Κρήτη – Ενωμένες με Παράδοση, Ενωμένες με Μουσική», Σπήλι.

21 Αυγούστου : Τζουγανάκης / Μπικάκης – «Οι Διαβάτες», Μούρνε.
25 Αυγούστου: Παρουσίαση του βιβλίου «Κατάθεση Ψυχής» της Ζαχαρούλας Βρυλάκη.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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