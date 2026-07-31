Ξεκίνησε η δωρεάν κτηνιατρική δράση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Μεγάλη ανταπόκριση από τους δημότες, διαθέσιμες θέσεις για τις πολύτιμες υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς

Ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η δωρεάν κτηνιατρική δράση που υλοποιεί ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας σε συνεργασία με τη Zero Stray Pawject και την Arche Noah Kreta, η οποία θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς.

Τον χώρο της δράσης επισκέφθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Νίκος Μπελενιώτης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μανώλης Ζαμπουλάκης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους κτηνιάτρους και όλο το προσωπικό που συμβάλλει στην υλοποίηση της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, ευχαριστώντας τους για την προσφορά και τη συνεργασία τους.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν για την πορεία της δράσης ενώ διαπίστωσαν από κοντά το έντονο ενδιαφέρον των δημοτών, καθώς ήδη από την πρώτη ημέρα αρκετοί ιδιοκτήτες ζώων προσήλθαν προκειμένου να επωφεληθούν από τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται.

Ο Γενικός Γραμματέας και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απηύθυναν κάλεσμα προς όλους τους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που προσφέρει ο Δήμος έως τις 4 Αυγούστου, υπενθυμίζοντας ότι η δράση περιλαμβάνει δωρεάν κτηνιατρική κλινική εξέταση, εμβολιασμό, ηλεκτρονική σήμανση (microchip), λήψη δείγματος γενετικού υλικού (DNA), όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποπαρασίτωση, στειρώσεις όπου ενδείκνυνται κατόπιν κτηνιατρικής αξιολόγησης, καθώς και συμβουλευτική ενημέρωση για την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων συντροφιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εμβολιασμό, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης απέναντι σε σοβαρά λοιμώδη νοσήματα, προστατεύοντας τόσο τα ίδια τα ζώα όσο και τη δημόσια υγεία. Για τους κτηνοτρόφους, η φροντίδα των ποιμενικών σκύλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες στην καθημερινή τους εργασία.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε: «Η προστασία της υγείας και της ευζωίας των ζώων αποτελεί δείγμα πολιτισμού και ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη, την υπεύθυνη ιδιοκτησία και τη φροντίδα των ζώων συντροφιάς, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα σεβασμού και ευαισθητοποίησηςαπέναντι στα ζώα. Καλώ όλους τους δικαιούχους να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική δυνατότητα μέχρι τις 4 Αυγούστου, ώστε τα ζώα τους να λάβουν δωρεάν τις απαραίτητες κτηνιατρικές υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας. Ευχαριστώ θερμά τη Zero Stray Pawject, την Arche Noah Kreta, τους κτηνιάτρους, το προσωπικό και όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης».

Η δράση πραγματοποιείται καθημερινά έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου, κατόπιν προγραμματισμού από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να συμμορφωθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ηλεκτρονική σήμανση και τη λήψη δείγματος DNA, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την προληπτική φροντίδα των ζώων τους.

Για πληροφορίες και συμμετοχή: Ηλίας Μπαγιουρούκης (συντονιστής της Zero Stray Pawject στην Κρήτη): 698 639 9689