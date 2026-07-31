ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου κοντά στους πυρόπληκτους και πυροσβέστες του Δήμου Αγίου Βασιλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

• Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους δημότες ότι Αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου , από 10:30 έως 11:30, θα πραγματοποιείται συγκέντρωση μερίδων φαγητού, με σκοπό την άμεση διάθεσή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπα στα πύρινα μέτωπα, καθώς και σε όσους έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Καλούμε όσους μπορούν να συνδράμουν, να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού, κατά προτίμηση με βάση το κρέας (κοτόπουλο, χοιρινό, μπιφτέκι κ.λπ.), ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να αποφεύγονται γεύματα με πολλές σάλτσες ή φαγητά που δυσκολεύουν τη μεταφορά.

•Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν οι ίδιοι το φαγητό, μπορούν να απευθυνθούν στα τοπικά καταστήματα εστίασης, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην προετοιμασία των μερίδων.

Η αλληλεγγύη και η προσφορά όλων μας είναι πολύτιμες. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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