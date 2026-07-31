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Δήμος Ηρακλείου:Στη Λεωφόρο Ικάρου συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στη Λεωφόρο Ικάρου συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων από τον Δήμο Ηρακλείου

Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και για 8 μέρες

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, την Δευτέρα 3 Αυγούστου ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην Λ. Ικάρου, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη έως τη συμβολή με την οδό Μαυσώλου.

Οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας και στο άλλο ρεύμα θα εξυπηρετούνται και οι δύο κατευθύνσεις. Οι παραπάνω εργασίες υπολογίζεται να διαρκέσουν οκτώ ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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