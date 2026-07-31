Φωτιές : Καλύτερη η εικόνα στο Ρέθυμνο

«Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, αναφορικά με την εξέλιξη της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

Η ίδια περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τονίζοντας ότι καθοριστική ήταν η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι με αυταπάρνηση βρέθηκαν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις

Όπως ανέφερε, εθελοντές από τα Σφακιά, τον Μυλοπόταμο αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό πολλών επικίνδυνων αναζωπυρώσεων. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην μάχη που δίνουν το ανθρώπινο δυναμικό και οι υπηρεσίες του δήμου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, και σήμερα δεν επιχειρησαν εναέρια μέσα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο πεδίο βρίσκονται ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο ο βασικός φόβος των αρχών εξακολουθεί να είναι οι αναζωπυρώσεις, κυρίως στις περιοχές του Ασώματου, της Πρέβελης και σε επιμέρους ενεργές εστίες, όπου συνεχίζεται αδιάκοπα η επιχείρηση κατάσβεσης.

Από καλώδιο της ΔΕΗ ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν ότι λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς είχαν σημειωθεί επαναλαμβανόμενες στιγμιαίες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες απέδιδαν στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Αντίστοιχη διακοπή, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, σημειώθηκε και τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Αναφορικά με το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από ενδελεχή έλεγχο στα καλώδια ηλεκτροδότησης, φέρεται να διαπιστώθηκε υπερφόρτωση σε ένα από αυτά, το οποίο παρουσίασε τήξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τα συγκεκριμένα καλώδια διέρχονται από το σημείο όπου εντοπίστηκε η αρχική εστία της πυρκαγιάς.

Κατά την εκτίμηση του πραγματογνώμονα, η υπερφόρτωση του καλωδίου φαίνεται να οδήγησε στην τήξη του, με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων

Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, και κατόπιν συνεννόησης με τους Περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν και σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν και το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Για τον λόγο αυτό, σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθενται το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Η απόφαση αφορά τις ακόλουθες Περιφέρειες:

• Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

• Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

• Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Βορείου Αιγαίου

• Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

• Κρήτης

• Δυτικής Ελλάδας

• Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.