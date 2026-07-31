ΓΣΕΕ:Οι τραγικοί θάνατοι των πυροσβεστών σε Γύθειο και Ρέθυμνο αναδεικνύουν την ανάγκη γενναίων αποφάσεων από την πλευρά της πολιτείας

Οι γυναίκες και οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της χώρας σε συνθήκες κλιματικής κρίσης. Οι τρεις τραγικοί θάνατοι στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο,

ενός εποχικού, ενός πενταετούς θητείας και ενός μόνιμου αξιωματικού αναδεικνύουν την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού ενός συστήματος που λειτουργεί όχι απλώς για την προστασία αλλά για την ίδια την επιβίωση της πατρίδας μας.

Οι συνδικαλιστικοί φορείς των πυροσβεστών έχουν πολλάκις επισημάνει την αναγκαιότητα για προσλήψεις προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, για την επιμόρφωση και την κατάρτιση των συναδέλφων τους, για σύγχρονο εξοπλισμό και για

την λήψη μέτρων, ώστε να ασκούν το λειτούργημά τους υπό συνθήκες ασφάλειας. Ταυτόχρονα, και ορθά, έχουν αναδείξει την ανάγκη να επιλυθούν τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα του κλάδου τους. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που καλύπτουν πάγιες – και ιδιαίτερα κρίσιμες – ανάγκες, να αντιμετωπίζονται ως προσωρινοί και ευκαιριακοί εργαζόμενοι που υπηρετούν μια αποστολή σε συνθήκες έντονης επισφάλειας.

Η ΓΣΕΕ με αίσθημα ευθύνης ζητά από την πολιτική ηγεσία και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκκινήσει άμεσα ένας εθνικός διάλογος για τα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο των πυροσβεστών. Έχει έρθει η ώρα γενναίων παρεμβάσεων και αποφάσεων, ώστε να μην θρηνήσουμε στο μέλλον κι άλλα θύματα.

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