Ρέθυμνο : Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης, στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -32- δενδρύλλια κάνναβης και -2- κιλά και -610- γραμμάρια κάνναβης

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε την 29 και 30.07.2026 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και της Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης εντοπίστηκε μία φυτεία κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο καλλιεργούνταν συνολικά τριάντα δύο (32)

δενδρύλλια κάνναβης, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως ένα (1) μέτρο. Δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν και επιπλέον από το χώρο της φυτείας κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων – πειστηρίων, για περαιτέρω εργαστηριακή εκμετάλλευση.

Επιπλέον εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη σε υπαίθριο χώρο ποσότητα κάνναβης βάρους -2- κιλών και -610- γραμμαρίων η οποία κατασχέθηκε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.