Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για έργα ολιστικής διαχείρισης υγρών αποβλήτων

Την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», στο πλαίσιο της Δράσης για τη «Διαχείριση Υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης (Ολιστική Προσέγγιση)», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ, με τον ελάχιστο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων πράξεων να ορίζεται στις 200.000 ευρώ. Η δράση αυτή αποτελεί τμήμα των συνολικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης από το ΕΣΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Αναφερόμενος στη νέα πρόσκληση, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Με τη νέα αυτή πρόσκληση των 4 εκατομμυρίων ευρώ,

θωρακίζουμε τις υποδομές του νησιού μας. Στηρίζουμε έμπρακτα τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ ώστε να υλοποιήσουν σύγχρονα έργα με ολιστική προσέγγιση, διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης».

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι Δήμοι, η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) κι άλλοι αρμόδιοι φορείς. Τα προς χρηματοδότηση έργα οφείλουν να εναρμονίζονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

και να βασίζονται σε έναν ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να αντιμετωπίζει συνδυαστικά τις ανάγκες για πόσιμο νερό, λύματα, όμβρια ύδατα, διαχείριση ιλύος, επαναχρησιμοποίηση νερού, καθώς και να ενσωματώνει δράσεις ψηφιοποίησης,

τηλεμετρίας και ενεργειακής απόδοσης. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) από τις 3 Αυγούστου 2026 (ώρα 08:00) έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026 (ώρα 15:00).