Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» για τις φονικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για τις δραματικές στιγμές που βιώνει η τοπική κοινωνία στα νότια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται εδώ και ημέρες, αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές σε φυσικό περιβάλλον, περιουσίες, αλλά κυρίως, ανθρώπινες ζωές.

Στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αμέριστη συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, τους πυροσβέστες, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους εθελοντές, αλλά και κάθε πολίτη που συνδράμει με αυταπάρνηση στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς δοκιμασίας.

Ιδιαίτερα, εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το ύψιστο αγαθό της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Η θυσία τους αποτελεί σύμβολο γενναιότητας, προσφοράς και ανιδιοτέλειας και θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη.

Τις δύσκολες αυτές ώρες, οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών και σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς, με την ευχή, η πύρινη αυτή δοκιμασία να λάβει σύντομα τέλος. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πάντα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού πλούτου και του κοινού μας μέλλοντος, αποτελεί ευθύνη όλων μας.