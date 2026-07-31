ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συλλήψεις με ναρκωτικά και όπλα σε περιοχές του Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (30.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον 23χρονο και έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 98 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (30.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 63χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον ημεδαπό που επέβαινε σε όχημα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και -56-φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο : Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και...

0
Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης, στο Ρέθυμνο Κατασχέθηκαν...

Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια...

0
Την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο...

Ρέθυμνο : Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και...

0
Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης, στο Ρέθυμνο Κατασχέθηκαν...

Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια...

0
Την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου
Επόμενο άρθρο
Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για έργα ολιστικής διαχείρισης υγρών αποβλήτων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο : Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης, στο Ρέθυμνο Κατασχέθηκαν...

Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για έργα ολιστικής διαχείρισης υγρών αποβλήτων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» για τις φονικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»...