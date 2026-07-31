Συλλήψεις με ναρκωτικά και όπλα σε περιοχές του Ρεθύμνου

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (30.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον 23χρονο και έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 98 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (30.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 63χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον ημεδαπό που επέβαινε σε όχημα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και -56-φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.