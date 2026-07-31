Η Ελλάδα στις φλόγες: Οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις των καμένων εκτάσεων σε Ρέθυμνο και Πάρο

Πάνω από 55.000 στρέμματα εκτιμάται ότι κάηκαν στις δύο νησιωτικές περιοχές

H ένταση των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε νότιο Ρέθυμνο και Πάρο αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες που κατέγραψαν την έκταση των καταστροφών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Μελάμπες, επηρέασε περίπου 40.050 στρέμματα έως το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, η δασική πυρκαγιά στην Πρέβελη εκτιμάται ότι έκαψε περίπου 7.600 στρέμματα, ενώ στην Πάρο η έκταση που επηρεάστηκε φθάνει τα 9.760 στρέμματα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και μοντέλα πρόγνωσης πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Η καμένη έκταση από τις δασικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Πάρο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus