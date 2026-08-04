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Διευκρινίσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τα έργα οδικής ασφάλειας προς τις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Αναφορικά με το δελτίο τύπου του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με τη συνάντηση εργασίας της 1ης Αυγούστου 2026 στη Λότζια, με αντικείμενο τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της οδού προσπέλασης προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης προβαίνει στις ακόλουθες διευκρινίσεις.

• Η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου, από τον κυκλικό κόμβο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Βουτών έως την είσοδο του ΙΤΕ, συνιστά έργο του οποίου η υλοποίηση προϋποθέτει τη συστηματική διερεύνηση σειράς τεχνικών παραμέτρων, συναρτώμενων με το παράλληλα εκτελούμενο έργο

κατασκευής των φοιτητικών εστιών στον όμορο χώρο, την ευθύνη του οποίου έχει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου της φοιτητικής κατοικίας. Η σύνδεση αυτή καθιστά αναγκαία τη συντονισμένη και τεχνικά τεκμηριωμένη προσέγγιση του ζητήματος, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα και η βιωσιμότητα των παρεμβάσεων.

• Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχοντας ως πάγια δέσμευσή του την υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην άρση των προβλημάτων πρόσβασης προς τις πανεπιστημιακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις της περιοχής, δηλώνει την πρόθεσή του να εξετάσει, εντός του πλαισίου των

θεσμικών του αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων δυνατοτήτων, κάθε σχετικό αίτημα που θα υποβληθεί από την αρμόδια Δημοτική Αρχή. Η στάση δε αυτή διέπεται από τη σταθερή βούληση για τη διασφάλιση της ασφάλειας των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

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