ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Mπαλί : Το παραθαλάσσιο χωριό της Κρήτης για τις πιο φθηνές διακοπές το Σεπτέμβριο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Αν και η Κρήτη αποτελεί κάθε χρόνο έναν από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς, η γοητεία της συνεχίζει να εντυπωσιάζει ακόμη και τον Σεπτέμβριο που η τουριστική κίνηση αρχίζει να μειώνεται σταδιακά.

Η Κρήτη αποτελεί κάθε χρόνο έναν από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ελλάδας, όμως για πολλούς ο Σεπτέμβριος είναι η καλύτερη εποχή για να την επισκεφθούν. Η ζέστη είναι λιγότερη, οι παραλίες πιο ήρεμες και η τουριστική κίνηση μειώνεται αισθητά, γεγονός που βοηθάει τους επισκέπτες να ανακαλύψουν άγνωστες γωνιές της.

Είναι η περίοδος που το νησί αποκαλύπτει τον πιο αυθεντικό και χαλαρό χαρακτήρα του, προσφέροντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να απολαύσει τις φυσικές ομορφιές, τη φιλοξενία και τη μοναδική κρητική γαστρονομία χωρίς την πολυκοσμία του Αυγούστου.

Αν, μάλιστα, αναζητάτε έναν οικονομικό προορισμό δίπλα στη θάλασσα, το Μπαλί Ρεθύμνου αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές.

Το Μπαλί αποτελεί ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που απλώνεται περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρεθύμνου και είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε έναν προστατευμένο κόλπο περιτριγυρισμένο από καταπράσινους λόγους και καταγάλανα νερά.

Το Μπαλί ξεχωρίζει για τις τέσσερις μικρές οργανωμένες παραλίες του, με ήρεμα και ρηχά νερά που το καθιστούν ιδανικό τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης. Οι μικροί κολπίσκοι δημιουργούν ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ενώ κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν ταβέρνες, καφέ και παραθαλάσσια μπαρ όπου μπορεί κανείς να απολαύσει φρέσκο ψάρι και τοπικές κρητικές γεύσεις.

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ως έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς της Κρήτης με αποτέλεσμα να αυξηθεί η τουριστική ζήτηση, το χωριό διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα και την παραδοσιακή ατμόσφαιρα που αποπνέει.

Παράλληλα, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του, είναι ότι διατηρεί τις προσιτές οικονομικές τιμές του, ιδιαίτερα κατά τον μήνα του Σεπτεμβρίου, καθώς μπορεί κανείς να βρει δωμάτια ακόμη και από 30 ευρώ τη βραδιά, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα.

Η τοποθεσία του είναι ιδανική για ημερήσιες εκδρομές, καθώς βρίσκεται σχεδόν στο μέσο της βόρειας Κρήτης. Από εκεί μπορείτε εύκολα να εξερευνήσετε το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Σπήλαιο Μελιδονίου ή να ανακαλύψουν τις πανέμορφες παραλίες της γύρω περιοχής.

Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις φετινές φθινοπωρινές σας διακοπές και αναζητάτε έναν προορισμό που συνδυάζει όμορφες παραλίες, αυθεντική κρητική φιλοξενία και ιδιαίτερα προσιτές τιμές, το Μπαλί είναι σίγουρα μια επιλογή που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας.https://www.dnews.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
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